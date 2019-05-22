"القافلة الوردية" لمحاربة السرطان تفحص 7200 شخص بالإمارات

كشفت اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية، إحدى مبادرات جمعية أصدقاء مرضى السرطان المعنية بتعزيز الوعي بسرطان الثدي وأهمية الكشف المبكر عنه، أن النتائج الطبية حتى الآن للمسيرة التاسعة أكدت إصابة 11 سيدة، وذلك بعد إجراء فحوص سريرية لأكثر من 7200 شخص من الرجال والسيدات والمواطنين والمقيمين في الإمارات.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي ضمت قائمة المصابات 6 سيدات تم تشخيصهن في الشارقة و3 سيدات شخصن في رأس الخيمة وسيدة في عجمان وسيدة في أم القيوين.

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وتم تحويل المصابات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 32 و52 عاما للمستشفيات المتخصصة في الدولة، حيث بدأن فوراً مرحلة العلاج على نفقة القافلة الوردية ويبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين يتلقون العلاج أو خضعوا للعلاج في إطار القافلة الوردية منذ انطلاقها في العام 2011 .. 74 حالة بينهن 14 سيدة اكتُشفت إصابتهن في 2018.

جاء هذا الإعلان خلال الاجتماع التقييمي الذي عقدته مؤخراً اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية واستعرضت خلاله أهم النتائج والإنجازات التي حققتها المسيرة السنوية التاسعة بحضور كلٍّ من ريم بن كرم رئيس اللجنة العليا المنظمة لمسيرة فرسان القافلة الوردية وبدر الجعيدي مدير المسيرة وندى بن غالب رئيس لجنة الفرسان بالمسيرة ويوسف الطويل رئيس لجنة الإعلام وعبداللطيف الصايغ رئيس اللجنة اللوجستية وعدد من أعضاء لجان العمل في المسيرة.

وقالت ريم بن كرم: "هدفنا الاستراتيجي في مسيرة فرسان القافلة الوردية هو تعزيز الوعي بسرطان الثدي والتشجيع على إجراء الفحوصات الدورية و توافقا مع هذا الهدف فقد ساعدنا هذا العام 11 سيدة في اكتشاف إصابتهن بالمرض، وذلك بعد أن قمنا بتحويل عدد كبير من الحالات التي خضعت للفحص السريري إلى الأشعة الصوتية والماموغرام لمزيد من التأكد والاطمئنان، حيث قدمنا هذا العام فحوصات مجانية لـ 7200 شخص في دولة الإمارات".

وأضافت: "تتراوح مراحل الإصابات التي تم اكتشافها ما بين المرحلة الثانية والرابعة كما أن غالبية الحالات فوق سن الأربعين وهو ما يجعلنا نجدد الدعوة على أهمية إجراء الفحص الذاتي والدوري لا سيما للسيدات من 40 عاماً وما فوق، فكلما اكتشفنا الإصابة في وقت مبكر ارتفعت نسبة الشفاء والتي تصل إلى 98 بالمائة".