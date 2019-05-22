شكرا لقرائتكم خبر عن فى موجة الحر.. احمى نفسك من ضربة الشمس بهذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفاع شديد في درجات حرارة الطقس، وهذا ما حذرت منه هيئة الأرصاد الجوية الأيام السابقة، وهناك الكثير من النصائح التي يقدمها البعض للبعض، خاصة أن موجة الحر في شهر رمضان وأثناء الصيام، ويقدم موقع "healthline" بعض النصائح الطبية المهمة التي تساعد في الحد من الإصابة بضربات الشمس التي قد توثر علي نشاط وقدرات المخ، ومنها:

-تجنب التعرض بشكل مباشر لأشعة الشمس، لأن هذا الأمر يزيد من الإصابة بضربات الشمس.

-حافظ علي توازن الماء في جسمك، وتجنب الإصابة بالجفاف عن طريق الإكثار من تناول الماء في الفترة بين الإفطار والسحور.

-احرص علي تناول الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، لأنها أطعمة تحد من إصابتك أو تعرضك لأي مشاكل صحية، وتحمي جسمك من الإصابة بضربة الشمس.

Advertisements

- ابتعد عن الأماكن المزدحمة لأن الهواء الجيد لا يتواجد بها، وأيضا الزحمة تسحب الأكسجين من الهواء ويزداد فرص إصابتك بالدوخة والتعب والارهاق.

-عليك ارتداء الملابس القطنية ذات اللون الفاتح لأنها تعكس ضوء الشمس وتجنبك امتصاص أشعتها.

-في حالة المشي في الشمس عليك وضع قبعة علي الرأس لحمايتها.

-تناول الفواكه الغنية بالأملاح والمعادن كالبرتقال، المشمش، الخوخ، البطيخ، فهي تعوض الجسم بالعنصر التي فقدها خلال العرق.

-إذا كنت في الشارع وشعرت بالدوخة والتعب وعدم الإتزان فعليك غسل الوجه بالماء البارد.