شكرا لقرائتكم خبر عن أغربها الأسنان والأذن.. بصمات غريبة فى جسمك اعرف خصائصها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد علينا أن نسمع عن بصمة الأصبع، فنقوم بأخذ هذه البصمة عند القيام بإجراء "الفيش وتشبيه"، أو عند إثبات أي شيء أخر كشبهها جنائية، فلكل شخص بصمته الخاصة به، ولكن هل تعلم أن هناك العديد من البصمات الأخري في جسمك، وتقوم بنفس كفائه بصمة الأصبع، وهذا ما سنتعرف عليه خلال هذا التقرير وفقا لموقع " .wired"، ومنها:

- بصمة العين..

فهي من أنواع البصمات المعقدة لأنها فريدة وثابتة وغير متغيرة، وتتم عن طريق أخذ بصمة قزحية العين بدون أن يشعر الشخص.



بصمة العين

- بصمة الأسنان..

في حالة تعرض الشخص للوفاة في حادث يتم تحديد عمره ومن هو طبقا لبصمة الأسنان.

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- بصمة الأذن..

كل شخص لديه شكل أذن مختلف عن الأخر، وهذا يجعل لكل شخص بصمة أذن مختلفة عن الأخر.

- بصمة اللسان..

كل شخص يمتلك بصمة داخل اللسان، وهي من البصمات التي يصعب تزويرها بأي شكل من الأشكال.