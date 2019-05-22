شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتحب تحتفظ بالكراكيب.. خلى بالك أنت مصاب بمرض الاكتناز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرا ما قد تميل إلى الاحتفاظ بأشياء لا قيمة لها اعتقادا منك بالحاجة لها فى المسقبل، ولكن احذر إذا كنت تحتفظ بكافة الأشياء فأنت مصاب باضطراب الاكتناز.

اضطراب الكنز هو جمع الشخص لعدد كبير من العناصر وتخزنها بطريقة فوضوية ، وعادة ما ينتج عنها فوضى لا يمكن السيطرة عليها، و يمكن أن تكون العناصر ذات قيمة مالية ضئيلة أو معدومة.



متلازمة الاكتناز

يعتبر الاكتناز مشكلة كبيرة إذا تداخلت كمية الفوضى مع الحياة اليومية - على سبيل المثال ، لا يستطيع الشخص استخدام المطبخ أو الحمام ولا يمكنه الوصول إلى الغرف

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تمثل اضطرابات الاكتناز صعوبة في علاجها لأن العديد من الأشخاص الذين يكدسون في كثير من الأحيان لا يعتبرونها مشكلة ، أو لديهم وعي قليل بكيفية تأثيرها على حياتهم أو حياة الآخرين.



جمع الأشياء القديمة

كيف تعرف أنك مصاب باضطراب الاكتناز