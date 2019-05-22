انت الان تتابع موضوع السعرات الحرارية في القهوة العربية و التركية و الامريكية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

القهوة من المشروبات قليلة السعرات الحرارية ، حيث يحتوي كوب القهوة الواحد بدون سكر على أقل من ٥ سعرات حرارية ، ولكن عندما يضاف إليها السكر أو الحليب او اي نوع من المنكهات الأخرى ، تصبح السعرات الحرارية أعلى من ذلك حسب كمية الإضافات

السعرات الحرارية لأنواع القهوة المختلفة

هناك أنواع مختلفة من القهوة التي يتم تقديمها في المقاهي والمطاعم المشهورة ، حيث يتم اضافة أنواع متنوعة من النكهات اللذيذة التي تجذب الزبائن ، ولكن هذه الانواع قد تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية

السعرات الحرارية لكوب القهوة العربي يحتوي على 12 سعر حراري لكل 3 جرام

السعرات الحرارية في كوب القهوة التركية على 20 سعرة حرارية .

أما القهوة الأمريكية يحتوي كوب منها على 94 سعر حراري

ولكن هناك أنواع أخرى من القهوة تحتوي أيضا على كمية كبيرة جدا من السعرات الحرارية ، قد تصل الى مئات السعرات ، ومن هذه الأنواع :

قد يحتوي كوب كبير من لوتا الكراميل لاتيه ™ من كولد ستون كريميري على سعرات حرارية تصل إلى 1790 سعرة حرارية

كوب كبير من الكوول لاتا™ من دانكن دونتس يحتوي على 800 سعرة حرارية

السعرات الحرارية لأنواع مختلفة من القهوة



قهوة الاسبريسو

فنجان صغير منها يحتوي على 90 غرام من الكافيين، من دون أي إضافات للسكر أو الحليب. من هنا هو يحتوي على 5 سعرات حراريّة فقط

القهوة التركية

يحتوي الفنجان الصغير منها مع ملعقتين من السكر على عدد السعرات الحراريّة بداخله إلى 18 سعرة.

قهوة الكابتشينو

تحتوي على الحليب، وهو ما يجعلها أكثر دسامة من غيرها ويصل عدد السعرات الحراريّة فيها إلى 150 سعرة عند استعمال الحليب الكامل الدسم. أما في حال استعمالها حليب خالي الدسم، تقلّ هذه السعرات وتصل إلى 95 سعرة حراريّة

قهوة الموكا

تضاف الشوكولا والكريما الى قهوة الموكا، مما يعني أن السعرات الحراريّة التي تحتوي عليها هي أكثر من غيرها بكثير. عند استعمال الحليب الكامل الدسم تصل السعرات إلى 310، اما مع الحليب الخالي الدسم يصل عددها إلى 230 سعرة حراريّة

قهوة اللاتيه

في اغلب الاحيان يتم عمل قهوة اللاتيه من الحليب كامل الدسم ، وتصل عدد السعرات الحراريّة في الكوب الواحد إلى 225 سعرة. لكن يمكن استبدال الحليب الكامل الدسم، بالخالي الدسم لتنخفض السعرات إلى 135 سعرة حراريّة.

طريقة عمل القهوة العربية

المكوّنات

نصف ملعقة كبيرة من الشعير المطحون.

أربع ملاعق كبيرة قهوة مطحونة

Advertisements

نصف ملعقة كبيرة من الهيل.

ربع ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

نصف ملعقة كبيرة من الزعفران.

نصف ملعقة كبيرة من حليب البودرة.

كوبان من الماء.

طريقة التحضير

يتم وضع الهيل والشعير والزعفران والزنجبيل والحليب البودرة المطحنة الكهربائية.

يتم طحن البهارات جيدا حتى تصبح ناعمة جدا

يتم تسخين الماء في اناء على النار وتضاف اليها القهوة مع التحريك المستمر حتى تغلي القهوة جيدا .

تترك القهوة حتى تغلي مع التحريك المستمر من حين الى آخر .

يرفع الإناء من على النار ثم يوضع فيه الحليب مع التقليب المستمر حتى تمتزج جميع المكونات ويذوب الحليب .

يتم إعادة الاناء على النار مرة أخرى ويترك حتى يغلي ، ثم يتم تصفية القهوة بمصفاة ناعمة ، ثم توضع في فنجان التقديم .

طريقة عمل القهوة التركية

المكونات

٢٥٠ جرام من حبوب من القهوة المُحمّصة عالية الجودة

ماء. سكر حسب الرغبة.

طريقة التحضير

يتم طحن القهوة بالمطحنة الكهربائية بعد تحميصها ، حتى تصبح ناعمة جدا .

يوضع الماء البارد في إناء القهوة ويضاف لكل فنجان من الماء مقدار ملعقة من القهوة ويمكن زيادة القهوة حسب الرغبة.

يضاف السكر حسب الرغبة ويمكن تناولها بدون سكر ، ويوضع إناء القهوة على نار متوسطة بعد أن تقلب جيدا.

عندما تبدأ القهوة بالغليان يتم رفعها من النار ، تترك قليلا ثم تقلب ، وتوضع مرة أخرى على النار لمدة نصف دقيقة ، ثم تصب في الفنجان .