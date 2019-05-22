صحة ورشاقة

الأناناس والبطيخ وقرع العسل ثلاثى يقى الحامل من معظم الأمراض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جميع الأشخاص تبحث عن طريقة لذيذة للترطيب في الطقس الحار، وكان البطيخ من أهم الاختيارات كطعام منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على نسبة عالية من الماء ويوفر أيضًا جرعات عالية من بعض الفيتامينات والمعادن والمواد المغذية النباتية الهامة.

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وفى هذا السياق، قدم الموقع الطبى الأمريكى “HealthDaYNews”، 3 أنواع من المغذيات تعزز الصحة تشبه البطيخ، وتحمى من معظم الأمراض للحامل وتشمل:

الشمام: يحتوى  الفيتامينات A و  ، الكاروتينات، الفولات والبوتاسيوم

قرع العسل: يحتو الفيتامينات B و C والبوتاسيوم والنحاس

البطيخ: يحتوى اللايكوبين، والفيتامينات A وC ،والبوتاسيوم

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وعلى الرغم من كون البطيخ أو الأناناس أوالقرع منعشًا، فلا يجب إقصارهم على تناول الوجبات الخفيفة، فعليك بصنع المكونات الرائعة للسلطات، مثل المزيج المشهور من البطيخ والجبن على الجرجير.

ومن أهم فوائد الفواكه المرطبة:

  • يمكن أن يساعد تناول هذه الفواكه تخفيف الحرقة التي تتعرض لها الحامل.
  • وتساعد المستويات العالية من الماء والفيتامينات في البطيخ في الحفاظ على رطوبة جسم الحامل، وهو أمر مهم لمنع إجهاد الحمل ومساعدة الجسم على طرد السموم.
  • يمكن أن يساعد تناول وجبات من الفاكهة على تخفيف مشاعر الغثيان.
  • يمكن للبوتاسيوم والمغنيسيوم في البطيخ أن يخففوا من تشنجات العضلات، والتي غالباً ما تكون منتشرة في الثلث الثالث من الحمل.

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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