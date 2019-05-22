انت الان تتابع موضوع هل الانانية مرض نفسي والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الأنانية أو الغرورية وهي الميل لتبي أراء معينة حول الذات وتعزيز تلك الآراء بقوة ، الشخص المغرور دائمًا ما يكون لديه شعور غامر بمركزية الذات ، من الناحية العلمية يقال اضطراب الشخصية الأنانية أو الشخصية النرجسية ، أقر عدد من الفلاسفة بأن الأنانية مرادف للمصلحة الذاتية أمثال توماس هوبز ونتشيه .

تعريف الأنانية

هي مصطلح يصف الفرد الذي يركز مع نفسه أو المعجب بنفسه بشكل زائد بذلك تكون الأنانية جزء من النرجسية ، واضطراب الشخصية النرجسية أو الأنانية (NPD) هو اضطراب في الشخصية حيث يكون لدى الناس رأي مبالغ فيه عن أنفسهم وذاتهم ، ولديهم أيضًا حاجة شديدة لإعجاب الآخرين واهتمامهم بهم .

قد يكون الأشخاص الذين يعانون من الاضطراب غير راضين عن أنفسهم ويشعرون بخيبة الأمل عندما لا يتم الثناء عليهم ويعتقدون أنهم يستحقون الأفضل وقد يراهم آخرون على أنهم مغرورون ويمكن أن يتسبب هذا الاضطراب في العديد من المشاكل الحياتية في العمل والمدرسة والعلاقات ، ومع ذلك يمكن السيطرة على هذا الاضطراب ببعض العلاج النفسي والتحسين من نمط الحياة للمريض .

سمات الشخص الأناني

عادة ما يتم وصف الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية الأنانية على النحو التالي:

-الغرور.

-التكبر.

-كثرة الطلبات من الآخرين .

غالبًا ما يكون لديهم تقدير عالي للذات وقد يعتقدون أنهم متفوقون أو متميزون مقارنة بالأشخاص الآخرين ، ومع ذلك ، يبدو أنهم بحاجة إلى الثناء والإعجاب الزائد عليهم ، وقد يكون رد فعلهم ضعيفًا تجاه النقد المتصور ، ويميل النرجسيون أيضًا إلى المبالغة في تقدير مواهبهم وإنجازاتهم ، بينما يقللون من شأن الآخرين ، وعادة ما تكون كل الشاغل لديهم بالقوة والنجاح والجمال ، وقد ينخرطون في سلوكيات خطيرة .

قد تظهر بعض سمات الشخصية الأنانية على أنها مشابهة للثقة بالنفس ، ولكنها ليست الثقة الصحية ، وعادة ما يكون الأشخاص الذين لديهم ثقة بالنفس متواضعين ، في حين أن الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الأنانية غير ذلك إنهم يميلون إلى وضع أنفسهم على بشكل أفضل وأنهم غير مخطئون وتصوير أنفسهم على أنهم أفضل من أي شخص آخر.

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أعراض الأنانية

عادة ما تظهر السلوكيات الدالة على ذلك في مرحلة البلوغ وقد لا يدرك الأشخاص المصابون بأن لديهم مشكلة بسبب عدم تعارضهم مع ذواتهم ، من الممكن أن يتجنبون الآخرون ويشعرون بالغضب والتعاسة والارتباك عندما لا تسير الأمور على غير ما خططوا لها ويكون لديهم مشاكل مستمرة في العمل ومع الأهل والأصدقاء وغالبًا ما يشعرون بالتالي :

-الشعور الذائد بأهمية الذات .

-الحاجة إلى الإعجاب المستمر والثناء من الآخرين .

-توقع المعاملة الحسنة بسبب التفوق الملحوظ .

-المبالغة عند الانجازات .

-رد الفعل السلبي عند النقد .

-الانشغال بالأوهام عن الآخرين ونجاحهم وعدم الاستفادة من تجارب الغير .

-عدم الرغبة وعدم القدرة في تلبية احتياجات الآخرين .

أسباب اضطراب الشخصية الأنانية

الأسباب ليست مفهومة جيدًا يعتقد البعض أن العوامل الوراثية سبب لإصابة الشخص بالأنانية ولكن العديد من الحالات تحدث بسبب :

-التدليل الزائد للأطفال وخاصة لو كان ولد .

-إهمال الطفل في سن صغير .

-الاختلاط الجنسي .

-التأثيرات الثقافية .

علاج اضطراب الشخصية الأنانية

يتكون علاج اضطراب الأنانية الحديث بالعلاج النفسي للمريض في حالة مصاحبة الحالة الاكتئاب أو أي مشاكل صحية نفسية ويمكن استخدام أدوية معينة تحت إشراف طبيب نفسي لعلاج الاضطرابات الأخرى ولكن اضطراب الشخصية الأنانية لا يوجد له دواء يكمن العلاج في التحدث للمريض لتعريفه كيفية الارتباط بشكل أفضل مع الآخرين لتصبح العلاقة ممتعة كما أن تطور العلاقات والتفاعل مع الآخرين يمكنه أن يحسن بشكل كبير من حياتهم في كل المجالات ويمكن أن يؤدي العلاج بالتحدث إلى :

-حسن التعاون مع زملاء العمل والدراسة .

-الحفاظ على العلاقات الشخصية .

-أن تتعرف على نقاط ضعفك ونقاط قوتك حتى تتمكن من تحمل النقد .

-فهم مشاعرك والسيطرة عليها .

-وضع أهداف نفسية واقعية ، واحترام الذات .

نظرًا لأن سمات الشخصية قد تكون صعبة التغيير ، فقد يستغرق الأمر عدة سنوات من العلاج قبل أن ترى تحسناً. وخلال هذا الوقت ، قد تبدأ في رؤية العلاج مضيعة للوقت ، ولكن من المهم التمسك بالعلاج وحضور جميع جلسات العلاج الخاصة وتناول أي أدوية حسب توجيهات الطبيب مع الوقت ستبدأ في رؤية الاختلاف وقد تساعدك علاجات تغير نمط الحياة لبعض الأشخاص المدمنين للمخدرات والمواد الأخرى ، وممارسة التمارين الرياضية وتمارين التأمل والاسترخاء الأسبوعي واليوجا للحد من القلق والتوتر فالشفاء من هذا الاضطراب يتطلب بعض الوقت .

كما قد تختلف ثمرات العلاج حسب شدة الأعراض لدى المصاب واستعداده للعلاج بشكل عام ، ومع ذلك ، فإن أعراض اضطراب الشخصية الأنانية يتحسن عادة مع مرور الوقت ، وإذا كنت لا تزال متحمسًا وتعمل بنشاط من أجل التغيير ، فمن المحتمل أن تكون قادرًا على إصلاح كل العلاقات وتصبح أكثر ارتياحًا .