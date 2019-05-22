معظم الناس يحبون النوم وينظرون إليه باعتباره شيئاً أساسياً للبقاء على قيد الحياة مثل الأكل والشرب والتنفس، ولكن هناك بعض الأشخاص تحدث لهم اضطرابات القلق المرتبطة بالنوم، ومن أبرزها حالة تسمى "Somniphobia" أو فوبيا النوم، وهذا ما نتعرف عليه فى السطور التال

العديد من الأمراض والحالات المرضية يكون لها "أنفاسها" الخاصة ورائحتها التى تميز الجسم، لنستطيع أن نقول إن لكل مرض رائحة، وقد يكون ذلك أول مفتاح للكشف والتشخيص المبكر عن أى مرض.

ما هى رائحة المرض؟

رائحة الجسم يمكن أن تكون علامة على أكثر من رائحة العرق، فوفقا لتقرير موقع " Health Rss" عرف الباحثون منذ فترة طويلة أن بعض الأمراض ، مثل السرطان والتصلب المتعدد ومرض الشلل الرعاش ، تسبب رائحة خاصة فى الجسم تسهل تشخيص المرض بسهولة، حيث ذكر الباحثون أن الأمراض تغير طريقة عمل الجسم، فعندما يؤدي المرض إلى تعزيز عمليات كيميائية حيوية جديدة ومختلفة في الجسم ، فقد تؤدي هذه العمليات إلى إنتاج جزيئات متقلبة صغيرة، التى يمكن أن تنقل عن طريق الدم إلى الرئتين وإطلاقها في عملية الزفير، كما يمكن إطلاقها في البول والعرق.

ما هى الأمراض التى تغير من رائحة الجسم

هناك اكتشاف طبى على أن الرائحة قد تحتوى على علامات لسرطان الرئة وسرطان الثدي والسكر وسرطان الجلد ، وقد يكون الأطباء قادرين على اكتشاف السرطان والسكر وأمراض الكلى ومجموعة من الحالات الأخرى فقط برائحتهم وقبل ظهور الأعراض الأخرى بفترة طويلة، وقد تشمل تلك الأمراض:

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تسمم الحمل

ارتفاع ضغط الدم المرتبط بالحمل " تسمم الحمل " هو علامة تحذير مبكر من تسمم الحمل القاتل ، وهذا هو السبب في أنه من الأهمية بمكان اكتشاف الحالة مبكرًا، و يمكن للباحثين اكتشاف تسمم الحمل بدقة 84 % بناءً على رائحة تنفس الأم.

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سرطان الرئة

هناك أبحاثًا مقنعة تشير إلى أن سرطان الرئة يمكن اكتشافه بالرائحة من خلال جهاز للكشف عن الرائحة المنبعثة من الخلايا السرطانية.

تليف كبدى

عندما يتوقف الكبد عن أداء وظيفته ومعالجة السموم ، تتراكم الملوثات في البول والعرق وحتى فى رائحة أنفاسك وتكون مثل الأسماك النيئة.

التصلب المتعدد، وأحد أمراض المناعة الذاتية، حيث يبدأ الجسم بمهاجمة الجهاز العصبي المركزي ، ويمكن أن يتسبب تلف الأعصاب الناتج في حدوث تنميل ووخز ومشاكل في الرؤية والمشي، غالبًا ما يتم تشخيص الحالة من خلال التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ إلا أنه يمكن لتغير رائحة النفس نتيجة المركبات الكيميائية.

مرض اللثة

إذا كان لديك التهاب في اللثة ، فتقوم البكتيريا بإطلاق منتجات النفايات مثل كبريتيد الهيدروجين الذي تنبعث منه رائحة البيض الفاسد ، "هذه الرائحة تخبرنا أن الشخص مصاب بمرض اللثة ، أو خراج أسنان ، أو سوء صحة الفم"

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