شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتم عملية شد الأرداف ومتى نلجأ لها؟..تساؤلات يجيب عنها الدكتور وائل يحيي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الارداف وتراكم الدهون بها مشكلة تؤرق كل سيدة تحلم بقوام ممشوق، خاصة أنها تعد من أصعب المناطق في التخلص من الدهون عبر اتباع حمية غذائية او ممارسة الرياضة، ولمظهر أكثر أناقة وجاذبية، أصبحت عمليات شد الأرداف من أهم عمليات التجميل للحصول على جسم متناسق، في التقريرالتالي يجيب الدكتوروائل يحيى استشاري جراحة التجميل والحروق، على مختلف التساؤلات الخاصة بهذه العملية التجميلية .

لماذا تعد منطقة الارداف من أصعب المناطق في التخلص من الدهون حتى بعد اتباع حمية غذائية أوممارسة رياضة

السبب هو إن نوع الدهون في المنطقة السفلي من الجسم تختلف عن نوع الدهون في الجزء العلوي منه، فالدهون في المنطقة السفلى تسمى بالدهون العنيدة "ألفا" Alpha أما في الجزء العلوي من الجسم نوع الدهون "بيتا" وهي دهون من النوع البسيط التي يسهل حرقها، لهذا فإن المنطقة السفلى من الصعب إنقاص الوزن بها أو الحصول من خلالها على مظهر متناسق سواء باتباع حمية غذائية أو رياضة.



4 اسباب تدفع مريض السمنة لجراحة شد وتجميل الأرداف

ما هي الأسباب التي تدفع مريض السمنة للجوء لجراحة شد الأرداف؟

هناك العديد من الاسباب التى قد تدفع الشخص للجوء إلى عملية شد الأرداف، والتي تتمثل في وجود الجلد الزائد والمترهل، تركز الدهون بمنطقة الأرداف الذي يرجع بدوره إلى الشيخوخة وكبر السن أوالعامل الوراثي، فقدان نسبة كبيرة من الوزن ووجود ترهل شديد في هذه المنطقة، خاصة مع المواظبة على التمارين الرياضية، مع عدم وجود نتائج مرضيه.

وفي الحقيقة يوجد ما يسمى بالوحدة الجمالية للجسم وهي لها مقاييس محددة يعرفها طبيب التجميل والتي تهدف إلي وجود نوع من التناسق بين الجزء العلوي من الجسم والسفلي

هل إجراء الجراحة أساسى فى جميع حالات شد الارداف ؟

لا تماما كل ما في الأمر أننا نقوم بإعادة توزيع الدهون فنقوم بسحب الدهون من منطقة وحقنها في منطقة أخرى، أما إذا كانت الحالة بها نسبة ترهل كبيرة أو قد أجرت جراحة من قبل بها أوخضعت لجراحة شفط دهون من قبل بها مرة أو مرتين، ففي هذا الحالة نلجأ للجراحة ولكن بفتح بسيط للغاية غيرظاهر، والجرح نوعين أما طولي أوعرضي لكننا نفضل الجرح العرضي لأنه يكون غير ظاهر تماما.



8 خطوات إجراء جراحة شد الأرداف

كيف تتم عملية جراحة شد الأرداف؟

يقوم الطبيب بتخديرالمريض جزئي أو موضعي، ثم يتم إزالة الجلد الزائد، وكذلك شفط الدهون إن جُمع بين الجراحتين، ويغلقُ الطبيب الجرح بعدة غزربحسب الحاجة، ثم يضع الطبيب أنبوبًا موصلا بجهاز للشفط، من أجل سحب أي سوائل زائدة، ثم يضع الطبيب الغيارالطبي ليغطي الجرح، ويوضع حزام ضاغط لمنع تراكم أية سوائل زائدة.

كم من الوقت تستغرق عملية شد الأرداف؟

مدة جراحة شد الأرداف تتراوح بين الساعة إلى الساعتين.

متى يستطيع المريض ممارسة حياته بعد الجراحة؟

بعد أسبوعين يمكن ممارسة المشي بشكل طبيعي ومزاولة حياته الطبيعية

هل هناك أي نصائح توصي بها المريض بعد إجراء الجراحة؟

أنصح بتجنب المريض التمرينات الرياضية العنيفة لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور.

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