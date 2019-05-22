انت الان تتابع موضوع اعراض و انواع ” هوس السرقة ” مرض كليبتومانيا والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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هل لديك دوافع شديدة لسرقة الأشياء التي لا تحتاجها؟ هل تشعر بشعور كبير بالراحة بعد السرقة؟ هل فقدت صداقات أو وظائف أو جوانب مهمة أخرى في حياتك بسبب السرقة؟ سواء كنت تحافظ على هذا السر لفترة طويلة أو تم القبض عليك عدة مرات للسرقة ، فإن التعايش مع كليبتومانيا، أو الحث القهري على السرقة ، يمكن أن يشعرك بالوحدة والإحراج.

هوس السرقة

– يشعر الشخص المصاب بهوس السرقة برغبة لا يمكن السيطرة عليها للسرقة ، يستمتعون بالسرقة ولكن لا يسرقون بدافع الضرورة أو نية خبيثة ، غالبًا ما يشعرون بالخجل الشديد بعد السرقة ، لكنهم لا يستطيعون التحكم في دوافعهم للسرقة.

– تم تصنيف Kleptomania ضمن قسم اضطرابات التخبط والتحكم والسلوك في دليل التشخيص والإحصاء لـ الاضطرابات العقلية – الإصدار الخامس (DSM- 5) *. كل هذه الاضطرابات تنطوي على مشاكل في السيطرة على العواطف أو السلوكيات.

الدافع وراء هوس السرقة

– التحكم في الدافع هو القدرة على التحكم في الذات التي تحث على الانخراط في سلوك أو تأخير الإشباع الفوري.

– اضطراب التحكم في النبضات هو عدم القدرة على مقاومة الإغراءات على الرغم من العواقب الضارة أو السلبية التي قد يسببها السلوك.

اسباب هوس السرقة كليبتومانيا

السبب الدقيق ل kleptomania غير معروف. ومع ذلك ، هناك العديد من العوامل التي قد تلعب دورًا في تطور الإصابة بالكلومبانيا:

– الاندفاع الشديد في الأسرة المباشرة.

– اختلالات كيميائية في المخ تؤدي إلى الاندفاع.

– كم لديهم تاريخ عائلي الاكتئاب.

– اصحاب الميول الانتحارية.

– لتعرض لصدمة الطفولة.

– الاعتداء على الأطفال أو الإهمال.

– احترام الذات متدني.

– خسارة عاطفية.

علامات وأعراض هوس السرقة كليبتومانيا

شخص ما مع kleptomania سوف يتشارك في حوادث متعددة للسرقة ، انهم يسرقون باندفاع ، دون التخطيط للمستقبل ويفعلون ذلك لغرض وحيد هو تخفيف التوتر أو الحصول على المتعة ، انهم يشعرون بالحاجة الشديدة للسرقة وسوف تتجاهل أي عواقب ، سلوكهم ليس بسبب ظروف الصحة العقلية أو تعاطي المخدرات.

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السلوكيات الشائعة لمصاب هوس السرقة

– قد يصاب الشخص المصاب دائمًا بالمتاعب بسبب السرقة ، يشعرون بالحث الشديد على السرقة و لا يمكنهم منع أنفسهم من تناول الأشياء التي لا يحتاجونها ، وعادة ما يواجهون العار الشديد بعد ذلك ، هذا العار قد يدفعهم لقضاء الكثير من الوقت وحدهم وتجنب المواقف الاجتماعية ، قد يواجهون صعوبة في الحفاظ على الصداقات بسبب سلوكهم ، قد يشعر الأشخاص من حولهم بعدم الثقة تجاههم بسبب حوادث السرقة المتعددة الخاصة بهم وقد لا يفهمون السبب وراء “أنهم لا يستطيعون إيقافها”.

– قد يقومون بتخزين العناصر التي سرقوها ، أو يرمونها بعيدا أو يمنحونها للآخرين لتجنب الوقوع في متاعب أو الشعور بالتحسن من السرقة ، قد يكون لديهم تاريخ من الاكتئاب والسلوك الانتحاري، قد يعانون من أمراض الصحة العقلية الأخرى التي تنفر أكثر من المحيطين بهم ، قد يحتاج الشخص المصاب إلى المساعدة بشدة ولكن قد يكون محرجًا جدًا لمعرفة من يسأل.

الاختبار التشخيصي لهوس السرقة

لكي يتم تشخيص الإصابة بمرض الكليبتومانيا ، سيقوم المعالج بإكمال تقييم لمعرفة ما إذا كنت تستوفي معايير التشخيص DSM-5 التالية:

– الفشل المتكرر في مقاومة الدوافع لسرقة الأشياء غير الضرورية للاستخدام الشخصي أو لقيمتها النقدية.

– زيادة الشعور بالتوتر مباشرة قبل السرقة.

– المتعة أو الإشباع أو الإغاثة في وقت ارتكاب السرقة.

– السرقة غير ملتزمة بالتعبير عن الغضب أو الانتقام ولا تستجيب للوهم أو الهلوسة.

– لا يُفسر السرقة بشكل أفضل باضطراب السلوك ، أو الهوس ، أو اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع.

كليبتومانيا و جريمة السرقة

Kleptomania يختلف عن السرقة العادية أو غيرها من الجرائم ، الشخص الذي يعاني من الكليبتومانيا لا يسرق الأشياء التي يحتاجها ، و غالبا ما لا يخطط لارتكاب الجريمة ، إنهم يفعلون ذلك لأنهم يشعرون برغبة شديدة لا يمكن السيطرة عليها وغالبًا لا يمكن تفسيرها للسرقة ، الدافع وراءهم هو التخفيف التام من التوتر الداخلي والرضا ، ليس لديهم نية خبيثة عند السرقة ، قد يأخذ الشخص الأشياء لتحقيق مكاسب شخصية. قد يكون الشخص يسرق بدافع الضرورة أو الانتقام أو دافع خارجي آخر.

كليبتومانيا و الاضطراب الثنائي القطب

الاضطراب الثنائي القطب هو اضطراب مزاجي يؤدي إلى تعرض الناس للتقلبات بين الاكتئاب والهوس ، من الشائع أن يعاني الأشخاص الذين يعانون من الإصابة بالكلومبانيا أيضًا من اضطراب ثنائي القطب ، و كلاهما يتشارك في صفة الاندفاع الشديد ، إلا أنهما ليسا شاملاً لبعضهما البعض. لا تزال هناك حاجة للبحث في هذا المجال ، لكن يعتقد البعض أن الاختلالات الكيميائية الموجودة في الكليبتومانيا والاضطراب الثنائي القطب قد تكون متشابهة.

كليبتومانيا مقابل اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع

– يتم تشخيص اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع عندما يكون عمر الشخص 18 عامًا أو أكبر ، و يتم تشخيصه عندما يظهر الشخص نمطًا من التجاهل تجاه الآخرين ويشارك في سلوكيات تؤثر سلبًا على الآخرين دون ندم.

– يميل الأشخاص الذين يعانون من اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع إلى السلوكيات الاندفاعية وقد ينخرطون في السرقة ، ومع ذلك ، قد تكون دوافعهم ضارة أو لتحقيق مكاسب شخصية.