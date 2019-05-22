شكرا لقرائتكم خبر عن السر وراء هواوي: «الاستحواذ على النصيب الأكبر من 5G» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حالة من الارتباك عاشها مستخدمي هواتف «هواوي» للمحمول وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإدراج شركة هواوي الصينية و70 فرعا لها ضمن «قائمة واشنطن السوداء للمصدرين» بمثابة خطوة تصعيدية خطيرة في الحرب التجارية الأمريكية الصينية.

وفي تقرير صادر اليوم عن روسيا اليوم، كشف عن تاريخ هواوي وسعيها للإستيلاء على الجزء الأكبر من شبكة 5G.

ففي الربع الثاني من عام 2017، تمكنت شركة هواوي للاتصالات والإلكترونيات من بيع أكثر من 54 مليون هاتف محمول في أنحاء العالم، أي ما يعادل 15% من حجم سوق الهواتف المحمولة في العالم.

صعد اسم الشركة الصينية، في أغسطس الماضي، إلى المرتبة الثانية بعد سامسونغ الكورية الجنوبية وقبل آبل الأمريكية كأكبر بائع للهواتف الذكية في العالم.

وفي أغسطس الماضي حظرت الحكومة الاسترالية والنيوزيلندية هواوي وZTE من توفير معدات لشبكة الجيل الخامس في أستراليا ونيوزيلندا، وتعليقا على ذلك الحظر صرح مدير الاستخبارات الأسترالية، مايك بورغس، بأن هذه الشركة «بائع خطر للغاية»، حيث أن شبكة الجيل الخامس سوف تدعم أنظمة المياه والكهرباء والصحة وحتى السيارات ذاتية القيادة، لذلك لا ينبغي أن تكون هناك «تجهيزات ذات خطورة عالية» ضمن الشبكة.

وفي بريطانيا أيضا أزالت شبكة بي تي معدات هواوي من المناطق الرئيسية من شبكتها للجيل الرابع، وسط مخاوف جهاز الاستخبارات البريطاني MI6 من سيطرة الصين على هذه البنية التحتية.

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هواوي تلك الشركة الصينية التيتأسست عام 1987، ويبلغ عدد العاملين فيها 180 ألف موظف، وضعتها العديد من الدول في القائمة السوداء لأسباب تتعلق بالأمن القومي (خاصة في مجال معدات الجيل الخامس 5G من شبكات الاتصالات).

تتهمها الولايات المتحدة الأمريكية بانتهاك العقوبات الإيرانية، وتعتبر أن التكنولوجيا التي تستخدمها الشركة يمكن أن توظف للتجسس من قبل الحكومة الصينية.

في ديسمبر الماضي، اعتقلت كندا المديرة المالية لشركة هواوي وابنة مؤسس الشركة، منغ وانزو، أثناء تبديل طائرتها في مطار فانكوفر، بطلب من الحكومة الأمريكية.

أصدرت وزارة العدل الأمريكية قائمة من 23 تهمة رسمية ضد هواوي، شملت تهما بالتحايل وسرقة أسرار تكنولوجية من الشركات الأمريكية، بينما احتجت الحكومة الصينية على الاعتقال، وحذّرت الحكومة الكندية من «عواقب وخيمة» إذا لم يطلق سراحها، واستدعت السفير الكندي لإبلاغه بالاحتجاج الشديد.

ماهي شبكة 5G ؟

تعد شبكات الجيل الخامس 5G أحد أبرز موجات الثورات التقنية، التي سوف تطلق المرحلة الأولى منها بشكل رسمي خلال العام الحالي في بعض المناطق، على أن تتوفر لجميع المستخدمين خلال عام 2020.

يجدها الكثيرون بأنها التقنية التي ستغير العالم، لأنها تتضمن سرعة تحميل يمكن أن تصل إلى 100 غيغابايت في الثانية، وسوف تكون أسرع من جيل الشبكات الحالية بمئة ضعف.

وهذا سوف يؤثر على استخدام أجهزة الإنترنت في تطوير السيارات ذاتية القيادة عن طريق إمكانية إرسال المعلومات بين السيارات والمساعدة على تخفيف الازدحام، وفي تقنيات التحكم عن بعد، ومساعدة أنظمة الذكاء الصناعي على العمل لاسلكيا دون الحاجة إلى ربطها بحاسوب مركزي.