شكرا لقرائتكم خبر عن مركز طبى أمريكى يحذر: الحصبة تصيب ولاية أوكلاهوما وتسجل 41 حالة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح مسئولو الصحة الفيدراليون اليوم إن أسوأ تفش للحصبة في الولايات المتحدة منذ 25 عامًا انتشر في أوكلاهوما، حيث أبلغوا عن 41 حالة جديدة على مستوى البلاد ، مما رفع العدد الإجمالي للمرض هذا العام إلى 880 شخصًا.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، سجلت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها “CDC” زيادة بنسبة 4.9% في عدد حالات الحصبة في الفترة من 10 مايو إلى 17 مايو في تفشي المرض الذي وصل الآن إلى 24 ولاية.

وقال جاسون مكدونالد المتحدث باسم مركز السيطرة على الأمراض إن معظم الحالات الجديدة كانت في نيويورك، حيث سجلت 21 حالة في مدينة نيويورك وتسع حالات في مقاطعة روكلاند.

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ويقول خبراء الصحة إن الفيروس انتشر بين الأطفال في سن المدرسة الذين رفض آباؤهم إعطائهم اللقاح الذي يمنح المناعة للمرض.

وتشير مجموعة من الآباء والأمهات الأمريكيين، بعضهم في المجتمعات اليهودية المتطرفة في نيويورك، إلى مخاوف من أن اللقاح قد يسبب مرض التوحد، على الرغم من الدراسات العلمية التي كشفت عن أن هذه ادعاءات.