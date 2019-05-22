شكرا لقرائتكم خبر عن النساء اللاتي يمارسن رياضات البطولة لديهن مستويات عالية من هرمون الذكورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت دراسة طبية أنه من المرجح حمل النساء اللاتي يمارسن رساضات البطولة لمستويات أعلى من هرمون "التستوستيرون" (هرمون الذكورة)، يجب أخذها فى الاعتبار من خلال اللوائح الرياضية .

ووفقا لنتائج الدراسة، التى تمت مناقشتها فى الاجتماع السنوى للجمعية الأوروبية لأمراض الغدد الصماء 2019، الذى عقد مؤخرا فى واشنطن، أظهر الباحثون أنه من المحتمل أن تتمتع الرياضيات من الإناث بمستويات أعلى من هرمون"التستوستيرون"، واضطرابات خفيفة، بالإضافة إلى حالات أكثر حدة وندرة تزيد من مستويات هرمون "التستوستيرون".

ووجد الباحثون أن الرياضيين الكبار كانوا أكثر عرضة لارتفاع مستويات"التستوستيرون" الذى يحدث بشكل طبيعى .. فقد لجأ الباحثون، فى أبحاثهم، إلى استخدام بيانات عدد من الرياضيين لوضع توصيات بشأن نطاق مقبول من هرمون"التستوستيرون"، للرياضيات من النخبة، فى حال كانت المستويات مرتفعة بما يكفى لدفع فسيولوجيا النساء لتكون أكثر تشابها مع الرجال.