شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تربط بين توقف التنفس المؤقت أثناء النوم عند النساء وتشخيص السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت دراسة طبية حديثة من أن السيدات اللاتى يعانين من توقف التنفس المفاجىء أثناء النوم (OSA) قد يصبحن أكثرعرضة للإصابة بالسرطان، مقارنة بالرجال الذين يعانون من هذه الحالة المرضية..ويعد الشخير، النوم المتعب، والإرهاق من الأعراض الشائعة لتوقف التنفس أثناء النوم.

وقالت الدكتورة أثاناسيا باتاكا الأستاذ فى جامعة "أرسطو" فى سالونيك فى اليونان "تشير دراستنا لأكثر من 19 ألف شخص إلى أن شدة توقف التنفس المفاجىء أثناء النوم OSA مرتبط بتشخيص السرطان"، وأضافت "قد كان هذا الرابط قوياً بشكل خاص في النساء اللاتي قمنا بتحليلهن، وأقل من ذلك لدى الرجال"، وتشير الدراسة إلى أن OSA الحاد يمكن أن يكون مؤشراً للسرطان لدى النساء، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحوث لتأكيد هذه النتائج".

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وتابعت "في الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس المؤقت أثناء النوم OSA، تغلق المسالك الهوائية عدة مرات بشكل كلي أو جزئي أثناء النوم، مما يقلل من مستويات الأكسجين في الدم".

وتشير الدراسة، التي نشرت في المجلة الأوروبية للجهاز التنفسي، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مزيد من الإغلاقات في مجرى التنفس أثناء النوم والذين تقل مستويات تشبع أكسجين الدم لديهم بنسبة تقل عن 90% أكثرعرضة للإصابة بالسرطان أكثر من غيرهم من الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس المؤقت أثناء النوم .