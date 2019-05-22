فيديو معلوماتى.. إزاى تحمى أطفالك من فيروس الحصبة؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزايدت عدد الإصابات بفيروس الحصبة فى الفترة الأخيرة فى كل دول العالم، كما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الإصابات تضاعف هذا العام 4 أضعاف العام الماضى.
فى هذا الفيديو المعلوماتى تتعرف على كيفية حماية طفلك من فيروس الحصبة، بعد انتشارها على مستوى العالم، بحسب ما ذكر موقع healthychildren.
ـ ما هى الحصبة؟
من الأمراض الشائعة فى الطفولة، وقد تصل لمرحلة خطيرة
يمكن أن تسبب العدوى بالتهاب رئوى
والتهاب الدماغ وقد تصل إلى الموت.
ـ كيف ينتشر فيروس الحصبة؟
من خلال الهواء عن طريق العطس أو السعال
أو الاتصال المباشر مع السوائل من الأنف أو الفم للشخص المصاب.
• ويمكن أن يعيش الفيروس لمدة تصل إلى ساعتين فى الهواء أو على الأسطح التى لمسها المرضى المصابون
ما أعراض الحصبة؟
- الحمى الشديدة المصاحبة لطفح جلدى أحمر أو بني
- قبلها يصاب الأطفال بأعراض شبيهة بالبرد وهى سعال، سيلان الأنف، الحمى، احمرار العيون.
- وهذه الأعراض تميل إلى أن تزداد سوءًا خلال أول 3 أيام من المرض.
ـ كيف تحمى أطفالك من فيروس الحصبة ؟
-التطعيم أفضل طرق الوقاية من الحصبة..
ما الوقت المناسب لتلقى تطعيم الحصبة؟
توصى الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال
• جميع الأطفال بتلقى لقاح الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية (MMR) فى سن 12-15 شهرًا
-ومرة أخرى فى سن 4 إلى 15 عامًا
وفى سن 6 سنوات يمكن أن يتلقى الأطفال الجرعة الثانية فى وقت مبكر طالما أنها بعد 28 يومًا على الأقل من الجرعة الأولى.
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