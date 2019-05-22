شكرا لقرائتكم خبر عن علامات تحذرك. شرب مياه أكثر من احتياجات الجسم يسبب أضرارا عديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما ما يؤكد أطباء التغذية على ضرورة وأهمية شرب الماء على مدار اليوم، لأنه أمر حيوي للغاية حتى تعمل أجسامنا بشكل صحيح.

القليل من الماء يمكن أن يسبب الجفاف والذى قد يكون له خطورة على الجسم، ولكن هل فكرت يوما أن شرب الكثير من الماء يمكن أن يؤدى إلى تسمم المياه ، المعروف أيضًا باسم نقص صوديوم الدم .

وفقا لتقرير موقع " insider" يمكن أن تسبب تلك الحالة في فيضان الخلايا من الداخل بسبب انخفاض مستويات الصوديوم بشكل غير طبيعي في مجرى الدم، في الحالات الشديدة ، يمكن أن يؤدي تسمم المياه إلى مشاكل صحية مثل النوبات والغيبوبة وحتى الموت.



علامات شرب الكثير من الماء

علامات على شرب الكثير من المياه1. تشرب الماء باستمرار حتى يصبح البول صافياً

إذا كنت تشرب كمية صحية من الماء، فيجب أن يكون لون البول مائل إلى الأصفر الشفاف، وعلى الرغم من أن معظم الناس يعتقدون أن البول الصافي هو أفضل علامة على الترطيب ، إلا أن وجود بول صافى على الإطلاق قد يكون علامة على أنك تشرب الكثير من الماء.

2. التبول بشكل متكرر بما في ذلك أثناء الليل

قد تشرب الكثير من الماء لدرج تجد نفسك تستيقظ في منتصف الليل لدخول الحمام، معدل التبول الطبيعى يكون من 6 إلى 8 مرات فى اليوم ، إذا وجدت أنك تتبول أكثر من 10 مرات في اليوم ، فربما تشرب كميات أكبر من الماء أكثر مما يحتاجها جسمك.

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تشرب الما باستمرار

3. تشعر بالغثيان وقد تواجه القيء

عندما تشرب الكثير من الماء، تصبح الكلى غير قادرة على التخلص من السائل الزائد ويبدأ الماء في التجمع في الجسم، مما قد يسبب أعراض بما في ذلك الغثيان والقيء والإسهال.

4. صداع الخفقان طوال اليوم

عندما تشرب الكثير من الماء، ينخفض ​​تركيز الملح في دمك ، مما يؤدي إلى تضخم الخلايا في جميع أنحاء الجسم، عندما يكون تركيز الملح منخفضًا ، تنمو الخلايا، فعندما تشرب الكثير من الماء ، ينمو حجم عقلك ويضغط على الجمجمة، هذا الضغط يمكن أن يسبب صداعًا مضطربًا ومشاكل صحية أكثر خطورة مثل ضعف الدماغ وصعوبة التنفس.



الصداع نتيجة شرب الكثير من الماء

5.تورم أو تلون في اليدين والشفتين والقدم

في العديد من حالات نقص صوديوم الدم ، سيواجه الناس تورمًا ملحوظًا أو تلونًا في أيديهم وشفتيهم وأقدامهم، فعندما تنتفخ جميع الخلايا في جميع أنحاء الجسم ، ستبدأ بشرتك في الانتفاخ بشكل واضح.

الأشخاص الذين يشربون الكثير من الماء قد يكتسبون الوزن فجأة ، بسبب التورم والماء الزائد في مجرى الدم.