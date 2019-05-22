فوائد التلامس الجلدي بين الأم و المولود

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 مايو 2019 10:40 صباحاً - التلامس الجلدي أو الجسدي بين الأم و المولود أو ماتسمى بطريقة الكنغر من أهم ما ينصح به أطباء الأطفال لما له من فوائد مهمة للأم و الطفل يطلعنا عليها أخصائي طب الأطفال الدكتور محمد عصام:

طريقة التلامس الجلدي بين الأم و الطفل:

• إما تكون بوضع المولود على صدر الأم فور ولادته.

• أو بأن تنزع الأم الملابس من منطقة جسدها العلوية ووضع الطفل بدون أي ملابس على صدرها مع وضع غطاء عليهما سوية والجلوس في غرفة معتدلة الحرارة و البقاء على هذه الوضعية لمدة ساعة يوميا.

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فوائد التلامس الجلدي بين الأم و الطفل:

• تعزيز المناعة لدى المولود.

• تسهيل خروج المشيمة من رحم الأم وتقليل الألم.

• ضبط مستوى حرارة جسم الطفل.

• تحسين ضربات القلب لدى الطفل.

• يقلل من بكاء الطفل بعد الولادة.

• جلب حليب الرضاعة في صدر الأم.

• يقي من وفاة المواليد بعد الولادة.

 التلامس الجلدي اليومي بين الأم و الطفل يساعد في تهدئة الطفل لسماعة صوت نبضات قلب أمه.

 يشجع الطفل على الرضاعة من صدر الأم.

 يزيد من فترة الرضاعة الطبيعية.

 التلامس يساعد في تحسين نمو الطفل بشكل طبيعي وخاصة لدى المواليد الخدج.

 يساعد التلامس على زيادة التقارب بين الأم و الطفل.

 يقلل من تعريض الأم لاحتقان الثدي.

 يحسن من عملية النوم لدى المواليد خاصة و الأطفال بشكل عام.

 يعزز الحالة النفسية الجيدة لدى الأطفال.

 التلامس الجلدي يقي الأم من اكتئاب مابعد الولادة.



وأخيرا من المهم أن نعرف أن التلامس الجلدي بين الأم والطفل أكدت عليه عدد من الدراسات الطبية ومنها دراسة نشرتها مجلة Pediatrics وقام بها مجموعة باحثين من مدرسة هارفرد للصحة العامة ومستشفى بوسطن للأطفال في ولاية ماساشوستس وذكر قائد الدراسة الدكتور غريس تشان أن تلامس جلد الأم والرضيع بعد عملية الولادة مباشرة يساهم في تنظيم درجة الحرارة وعملية التنفس للمولود الجديد، ويقلل من خطر الوفاة عند الرضع من ذوي الوزن المنخفض.