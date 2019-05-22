شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات فقط.. جفاف الفم علامة من علامات الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

جفاف الفم هو أحد أعراض الحمل الشائعة لأن المرأة تحتاج إلى الكثير من الماء عندما تكون حاملًا ، لأنه يساعد الطفل على النمو، وفقا لما أكده موقع "healthline"





ولكن هناك سبب آخر وهو أن الهرمونات المتغيرة أثناء فترة الحمل يمكن أن يكون لها تأثير على صحة الفم عند المرأة والشعور بجفاف الفم ، والتهاب اللثة والأسنان أثناء الحمل.

اسباب جفاف الفم أثناء الحمل

هناك العديد من الأسباب المحتملة للفم الجاف أثناء الحمل

فقدان الماء من الجسم

يحدث الجفاف عندما يفقد الجسم الماء بشكل أسرع من تناوله ،والأمر خطير بشكل خاص على النساء الحوامل لأن الماء يساعد الجنين على النمو،فالمرأة الحامل أكثر احتياجا للماء عن غيرها ،ففي الحالات الشديدة ، يمكن أن يؤدي الجفاف أثناء الحمل إلى عيوب خلقية أو ولادة مبكرة.

علامات الجفاف عند المراة الحامل

شعور بالحمى

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البول الأصفر الداكن

العطش الشديد

إعياء

دوخة

صداع الراس

سكري الحمل