انت الان تتابع موضوع اعراض ارتفاع الاسيتون في البول والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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في بعض الأحيان قد يتعرض مريض السكري لظهور الأسيتون أو الكيتون في البول، وقد يكون ذلك من الأعراض الخطيرة التي تستدعي الذهاب إلى الطبيب حتى يتجنب المريض أي مضاعفات أو مشاكل من المحتمل أن يتعرض لها، وتظهر أعراضها في الدم البول، ولها رائحة كالأسيتون تخرج مع التنفس

سبب وجود الاسيتون في البول

– أن الأسيتون هو المادة الكيميائية الناتجة عن استهلاك الجسم للدهون بدلاً من استهلاك السكريات فى توليد الطاقة، في حالة قلة إفراز الأنسولين

– ظهور الأسيتون فى البول إشارة سيئة، لأن وجوده دليل على حدوث الحامض الكيتونى السكرى والغيبوبة السكرية

– يتم اجراء اختبار الأسيتون فى البول باستعمال شريط مشابه لشريط اختبار سكر البول.

– عند ارتفاع نسبة الحمض الكيتوني السكري في الدم، لدى مرضى السكرى تظهر مادة الاسيتون في البول ورائحتها تشبه الاسيتون

ما هو الحمض الكيتوني السكري

– الحمض الكيتوني السكري هو نقص إنتاج الخلايا للأنسولين في الجسم فيصعب على الجسم استخدام الجلوكوز في الخلايا لحرق المخزون كطاقة فترتفع نسبة السكري والدهون في الدم ويعمل الجسم على تدمير الخلايا الدهنية لاستخدامها في الطاقة فتخرج البروتينات في الدم ويترسب في الدم ما يسمى بالكيتونات.

زيادة نسبة الاسيتون في الجسم

– يحدث فرط الكيتو في الجسم نتيجة خلل في عمليات الأَيض فيحدث ارتفاع في مستوى السكر بالدم والأَجسام الكيتونية بالدم والبول

– تزداد في هذه المرحلة عمليات تصنيع الغلوكوز في الكبد بسبب عدم قدرة الجسم على استخدام السكر الموجود في الدم وعدم وجود الأَنسولين وزيادة تحطيم الغلايكوجين المخزن بالكبد وزيادة تحلل اللايبيدات فيؤدي إلى زيادة تركيز الأَحماض الدهنية في الدم

– يستخدم الكبد هذه الأَحماض في عمليات الأَيض كمصدر للطاقة بدلاً من الغلوكوز فيؤدي إلى تراكم الأَحماض مثل الكيتونات والأَحماض الكيتونية وهذه الكيتونات تشمل الأَسيتون

أعراض ارتفاع الاسيتون في البول

– الشعور بالعطش الشديد مع التردد الكثير على دخول الحمام.

– ظهور رائحة كريهة من الفم والتي تشبه رائحة الأسيتون.

– وجود تقلصات في البطن.

– ارتفاع نسبة السكري في الدم.

– وجود ضعف عام في الجسم.

– الإصابة بالجفاف الشديد بسبب كثرة التبول و الحمى.

– الشعور بآلام في البطن وتقيؤ.

– ضعف النبض.

– هبوط في الضغط.

– تنفس عميق وسريع وهذا التنفس يعتبر محاولة من الجسم للدفاع عن خطورة حموضة الدم، فيتنفس سريعاً حتى يخرج ثاني أوكسيد الكربون من الجسم وهو أحد أسباب ارتفاع الحموضة في الدم.

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– الشعور بدوخة شديدة فتصبح درجة الوعي ضعيفة جدا وقد تصل إلى فقدان الوعي.

أسباب ظهور الاسيتون في البول

– الإصابة بالأمراض التي تسبب انخفاض الأنسولين مثل الأمراض النفسية والتوتر.

– انخفاض الأنسولين بسبب عدم الانتظام على أخذ جرعات المحددة منه

– استخدام الأدوية الخطأ وتناول المسكنات بكثرة.

– الكثرة في تناول الكحوليات

– الجوع لفترات طويلة.

علاج ارتفاع الاسيتون في البول

– التحكم في مستوى السكري

– إعطاء السوائل في الوريد.

– إجراء رسم دوري للقلب.

– مراقبة مستوى البوتاسيوم في الدم

– يتم إعطاء المريض جرعات من الأنسولين ومعها بعض السوائل لتعويض المفقود من الماء والأملاح في الجسم من أجل رفع معدلات عملية الأيض حتى يتم تنظيم الأحماض الأمينية في الجسم.

الوقاية من ارتفاع الاسيتون في البول

– الالتزام بإرشادات الطبيب وتناول جرعات الأنسولين في موعدها.

– الفحص الدوري للتأكد من نسبة مستوى السكر والاسيتون في الدم والبول.

التنسيق مع الطبيب إن كنت تتعالج من مرض آخر حتى تتجنب التأثير الجانبي للدواء.

– يجب تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية مثل الخضار والفاكهة.

– يجب شرب الماء بكثرة حتى يتم طرد السموم من الجسم ويتم تنشيط الكبد.

– يجب الابتعاد عن شرب الكحوليات والتدخين.

مضاعفات ارتفاع نسبة الاسيتون في البول

زيادة معدلات الاسيتون تسبب مضاعفات خطيرة منها:

– التعرض لغيبوبة السكري بشكل مستمر.

– أحياناً يحدث تورم في الدماغ.

– يحدث جفاف في الجسم و جفاف في الفم بشكل شديد

– حدوث مشاكل و هبوط في القلب.

– حدوث مشاكل في الجهاز التنفسي.

– الشعور بتمدد حاد في المعدة.

– اختلاف واضح في نسبة عنصر البوتاسيوم ففي البداية يظهر بنفس المستوى الطبيعي لأن الخلايا تقوم بإدخال الهيدروجين ذو التركيز العالي خارج الخلية مع البوتاسيوم داخل الخلية نتيجة لارتفاع مستوى الحموضة خارج الخلية ومع وجود الاسيتون تقل مستويات البوتاسيوم بشكل واضح فيؤدي إلى التأثير على عمل القلب.

– نقص في مستوى الصوديوم في الدم.

– نقص في مستوى الكلور والفوسفات في الدم.