شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب رعشة الجسم منها الحمى والإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الارتعاش أو الارتعاد من الأشياء التى تحدث للجميع عند الشعور بالبرد، فعندما تصاب بالبرد تنكمش العضلات في جسمك وتسترخي بسرعة لتوليد الحرارة، وهذا يتسبب في ارتعاش أو اهتزاز جزء من الجسم، وهناك أسباب أخرى للارتعاش، بعضها قد يدل على وجود مشكلة صحية، فى هذا التقرير نتعرف على اسباب رعشة الجسم، بحسب ما ذكر موقع "Medical news today".



اسباب رعشة الجسم ما هى

اسباب رعشة الجسم

الارتعاش هو حركة لا إرادية للجسم، مما يعني أنه لا تستطيع السيطرة عليه، ويحدث الارتعاش بشكل أكثر شيوعًا عندما يشعر الشخص بالبرودة، وعادة ما تكون مؤقتة وتتوقف بمجرد ارتفاع درجة الحرارة، وفيما يلي 8 أسباب محتملة لرعشة الجسم.

الحمى أو السخونية

السبب الأكثر شيوعًا للارتعاش هو الحمى، التي يحددها الأطباء على أنها درجة حرارة الجسم أعلى من 100 درجة فهرنهايت.

وعادة ما تحدث الحمى كنتيجة للعدوى، ولكن يمكن أن يؤدي الالتهاب أو الحساسية إلى زيادة درجة حرارة الجسم، قد يكون لدى بعض الأشخاص المصابين بالحمى أيضًا علامات الإصابة بالأنفلونزا، لكن آخرين لن تظهر عليهم أعراض إضافية.



اسباب رعشة الجسم منها أمراض عصبية

اضطرابات الحركة المتكررة

وهى من الاضطرابات التى تحدث فى الجهاز العصبى، حيث يمكن أن تسبب عوامل الإجهاد أو الأمراض النفسية ارتعاشًا وحركات لا إرادية أخرى يمكن أن تؤثر على أي جزء من الجسم، ومن أعراض هذه الاضطرابات المتكررة.

-حركات تحدث فجأة، دون سابق إنذار.

- تذكر حدث صادم يؤدي إلى حركات لا إرادية.

-أمراض نفسية مثل الاكتئاب.

- استجابة الجسم للتوتر.

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اسباب رعشة الجسم منها التخدير

الارتعاش ما بعد التخدير

يمكن أن يحدث الارتعاش عندما يستعيد الشخص وعيه بعد التخدير العام، قد تنخفض درجة حرارة الشخص أثناء العملية الجراحية، مما قد يؤدي إلى ارتعاشه عند الاستيقاظ بعد انتهاء العملية.

يمكن أن تؤثر عمليات التخدير أيضًا على قدرة الجسم على تنظيم درجة الحرارة، مما قد يجعل من الصعب على الجسم الاحماء بسرعة بعد العملية.

الخوف أو الإجهاد

يمكن أن تتسبب العواطف القوية في اهتزاز الشخص أو ارتعاشه، هذا غالبا ما يكون بسبب زيادة الأدرينالين في الجسم، الأدرينالين هو هرمون يؤدي إلى استجابة الجسم للقتال أو الطيران.

الرجفة

قد يكون الارتعاش أو الاهتزاز اللا إرادى ناتجًا عن حالة طبية تسمى "الرجفة" وهى هي حالة عصبية مرتبطة بالدماغ، وتؤثر هذه الحالة على حوالي 10 ملايين شخص في الولايات المتحدة ويمكن أن تسبب ارتعاشًا في اليدين أو الساقين أو الجسم أو الصوت.

يمكن أن تكون الرجفة أيضًا أحد أعراض مرض الشلل الرعاش، هذا الاضطراب الذي يؤثر على منطقة من الدماغ ويميل إلى التطور تدريجيا.

انخفاض نسبة السكر في الدم

إذا لم يكن لدى الشخص طعام أو ماء لفترة طويلة، فقد ينخفض ​​مستوى الجلوكوز في دمه، يمكن أن يسبب انخفاض السكر في الدم ارتعاش أو اهتزاز.

القلق

القلق يمكن أن يؤثر على الجسم وكذلك العقل، يمكن أن يسبب الأعراض الجسدية، مثل الغثيان، زيادة معدل ضربات القلب، والارتعاش.

تعفن الدم أو الإنتان

الإنتان هو استجابة من الجسم للعدوى، وغالبًا ما يحدث فيما يتعلق بالتهابات الرئة أو الجلد أو الأمعاء أو المسالك البولية.

أحد أعراض تعفن الدم هو الارتباك والارتعاش والشعور بالعرق والألم وارتفاع معدل ضربات القلب وضيق التنفس.