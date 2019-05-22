اعراض زيادة الاملاح فى الجسم تورم القدمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الأملاح من العناصر الهامة جدا في جسم الإنسان، فهي تعمل علي تنظيم حجم الدم وأيضا أتزان الجسم، ففي حالة نقص هذا العنصر الهام نجد أن الشخص يشعر بعدم الإتزان والدوخة، وما شابه ذلك، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي اعراض زيادة الاملاح في الجسم، وذلك وفقا لموقع "webmed".



اعراض زيادة الاملاح في الجسم

نجد أن الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم والبوتاسيوم تتسبب في زيادة نسبة الأملاح في الجسم، وتكون من ابرز الأسباب المؤدية للإصابة بارتفاع نسبة ضغط الدم، وهذا الأمر يعد خطرا علي صحة الإنسان بعض الشيء، لأن ارتفاع ضغط الدم بشكل وطريقة مفاجأة له العديد من المضاعفات.

مضاعفات زيادة نسبة الأملاح في الجسم

كما أن الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالأملاح، تزيد من تعرض الجسم لبعض المشاكل الصحية، كتأثر الكلي بطريقة سلبية، وتوقف نشاط وحيوية القلب وتزيد من تعرضهم للعديد من المضاعفات، وهناك بعض الأمور الأخري، ومنها التالي:

-التأثير على المخ، حيث أن زيادة نسبة الأملاح في الجسم تتسبب في ارتفاع نسبة ضغط الدم، وأيضا التعرض لمشاكل في القلب، والأوعية الدموية، وأهم نقطة هي ضعف الذاكرة وهذا الأمر يؤثر بشكل سلبي علي قدرات وطبيعية كيمياء المخ.



ما هي اعراض زيادة الاملاح في الجسم

-تتأثر الكلى بشكلي سلبي نتيجة لزيادة نسبة الملح في الجسم، نتيجة لزيادة نسبة الملح في الجسم، مع ارتفاع نسبة ضغط الدم.

اعراض زيادة الاملاح في الجسم

هناك العديد من الاعراض التي تحذرك من التعرض للإصابة بزيادة الاملاح في الجسم، منها التالي:

-الضعف العام في الجسم.

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-فقدان الشهية.

-العطش الشديد.

-انتفاخ في القديمين.



زيادة الاملاح في الجسم

-قلة التركيز.

-ألام في الصدر.

-عدم القدرة علي أخذ النفس بشكل طبيعي.

-ألام في المفاصل.

-تساقط الشعر.

-عدم انتظام ضربات القلب، فقد تكون سريعة وبعض الأيام بطيئة.