سحورك عربى.. الصفيحة اليافاوية والمنقوشة أكلات على السحور فى فلسطين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتميز المطبخ العربى والخليجى بتقديم أشهى الأكلات الصحية، ويقدم الخليج 365 على مدار 30 يوما مائدة يومية من كل مطبخ فى دول الخليج والوطن العربى التى تزين سفرة رمضان وفوائدها لصحتك.وجبات السحور من فلسطين
الصفيحة اليافاوية
تعتبر الصفيحة اليافاوية المحشوة باللحم المفروم من أشهى أطباق المقبلات الفلسطينية، والتى تتكون من عجينة تصنع من الدقيق والماء والملح وتحشى باللحم المفروم مع السماق والصنوبر، وتعتبر أكله خفيفة على السحور.
الصفيحة
الفول المدمس بالزيت الحار
الزيت الحار هو زيت بذر الكتان، يفضل إضافته على “الفول المدمس” بالسحور، لأنه من أفضل أنواع الزيوت للصحة، لغناه بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي يمكنها أن تخلصك من الصداع طول نهار رمضان، بالإضافة لفوائد هذه الأحماض لمرضى القلب، فهي تحارب الكوليسترول الضار في الدم.
فول بالزيتن الحار
المنقوشة
تعتبر المنقوشة من الوجبات الشعبية في جميع أنحاء فلسطين، و يطلق البعض عليها البيتزا الشعبيه، وتتكون المنقوشة من عجينة مسطحة، يوضع عليها الجبن المالح أو الزعتر مع زيت الزيتون، و تخبز في الفرن التنور الفلسطيني .
منقوشة
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