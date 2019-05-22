شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات على أن طفلك عنده نقص فى الفيتامينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقص فيتامين معين قد يؤثر بشكل كبير على صحة الأطفال بشكل خاص، لأنهم فى مرحلة بناء وتكوين لأجسادهم، وبالتالى لا يستطيع الجسم أن يقوم بأدواره كما ينبغى كما يتأخر فى النمو، فى هذا التقرير نقدم 5 علامات أن طفلك يعانى من نقص الفيتامينات، بحسب موقع Women health.

تعتبر الفيتامينات من العناصر الغذائية الأساسية اللازمة لملايين العمليات الحيوية التي تحدث في أجسامنا باستمرار، ولن تمنحك الفيتامينات زيادة مفاجئة في الطاقة، ولكنها تجعل كل شيء يحدث بشكل طبيعى.



نقص الفيتامينات

علامات نقص الفيتامينات عند الأطفالشعور الطفل بالتعب المستمر

من الأعراض الشائعة لنقص الفيتامينات أو سوء التغذية الشعور بالتعب، ليس فقط لأنه كان يومًا طويلًا في المدرسة، ولكن التعب المستمر؛ نقص عام ومستمر في الطاقة، قد يكون السبب في نقص الحديد في نظام طفلك الغذائي. إنه يتسبب في انتقال كمية أقل من الأكسجين عبر الجسم.

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جفاف الجلد والشعر

يمكن أن يكون الشعر الجاف والضعيف علامة على وجود شيء ما، وبالمثل ، يمكن ربط حساسية الجلد بنقص الفيتامينات، إذا لاحظت حدوث تغيير في جلد طفلك وشعره، فقد يكون هناك نقص في فيتامين C.

جفاف الفم واللسان

الفم أحد الأماكن الأولى التي سيظهر فيها سوء التغذية، يمكن أن يشكو الطفل من ألم فى اللسان وانتفاخه، يمكن أن تظهر المشكلة أيضًا خارج وحول الفم والالتهابات، يمكن أن يشير هذا إلى وجود نقص في عدد من الفيتامينات.

الغضب والتجهم وعبوس الوجه

إذا كان طفلك الصغير غاضبًا باستمرار دون سبب حقيقي ، فقد يكون ذلك بسبب النظام الغذائي. يمكن أن يكون هذا مصحوبًا بنقص التركيز وفقدان الذاكرة والسلوك غير الصائب.

كثرة الإصابة بالأمراض

الجهاز المناعي لن يعمل بكامل طاقته إذا لم يحصل على كل الوقود الذي يحتاجه من نظامك الغذائي، لذلك إذا كان طفلك يمرض عدة مرات في إطار زمني قصير فقد يكون هذا أيضًا علامة على نقص الفيتامينات فى نظامه الغذائي.