انت الان تتابع موضوع معلومات عن ” سيانيد البوتاسيوم ” السم القاتل والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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قال العلماء ان السيانيد هو واحد من أسرع السموم القاتلة وأشدها فتكا على الاطلاق، كما اننا نجده قد ظهر في عدد كبير من أفلام الجاسوسية كأحد أنواع السموم المستخدمة في قتل اما الأعداء او حتى الانتحار عند اعتقال جندي خوفا من ان يقوم بتسريب اسرار دولته للأعداء بعض تعرضه للتعذيب، ولكن ما هو سر سيانيد البوتاسيوم ولماذا عرف بانه السم القاتل.

تركيبة السيانيد

ان ما يميز السيانيد ويجعله من أخطر السموم المستخدمة هو التركيبة التي يتكون منها، فهو يتكون من نوعين اولهم هو املاح سيانيد وهي التي يتم تناولها عن طريق الفم، وتحتاج أيضا الى ان يتم خلطها بعدد من الاحماض حتى تتحول الى حمض الهيدروسيانيد، وبتلك الطريقة يكون قاتل خطير، وذلك لان حمض الهيدروسيانيد هو عبارة عن حمض متطاير له رائحة تشبه كثيرا اللوز المر، ويحدث التسمم عندما يدخل الى الجسم.

التسمم بالسيانيد

عند تعرض الشخص للسيانيد البوتاسيوم فانه يحدث له الكثير من الاعراض في المرحلة المبكرة من التسمم، مثل الصداع والدوخة، وأيضا زيادة في معدل ضربات القلب، ويحدث أيضا ضيق في التنفس، وقيئ، ومن الممكن ان تحدث بعض التشنجات وبطيء في معدل ضربات القلب، وانخفاض في ضغط الدم، وفقدان في الوعي، وأيضا حدوث سكتة قلبية.

كيفية حدوث التسمم بالسيانيد بوتاسيوم



عند استنشاق السيانيد فانه يتسبب في قصور كبير في عملية امداد الخلايا بالأكسجين، ويكون ذلك من خلال الارتباط بجزيئات الحديد.

ونجد ان أكثر من أربعين نظام من الانزيمات قد توقف عمله ونشاطه اول ما يتعرض الجسم لتسمم السيانيد، وأكثر الأنظمة تضرر هو نظام السيتوكروم اوكسيداز، وهو يتسبب في توقف نشاط كل من.

أ_ يعمل على تثبيط الاكسجين عن طريق الخلايا، فبالرغم من وجود الكمية الكافية من الاكسجين في الدم الا انها تظل الخلايا عاجزة عن استخدام ذلك الاكسجين، ويصبح الدم الوريدي مؤكسد بشكل كامل كما يحدث في الدم الشرياني بالضبط.

ب_ تتوقف الوظائف الحيوية بشكل تام لكل أعضاء الجسم، ومن أهمها هي الأعضاء الحيوية.

التعرض المزمن لمادة السيانيد



ان التعرض الى السيانيد بكميات قليلة على فترات زمنية طويلة، فأننا نجد ان معدل السيانيد في الدم في تزايد بشكل الملحوظ، والذي يؤدي الى حدوث الإرهاق وبعض الاعراض الأخرى الخطيرة، مثل الشلل الدائم، وقصور في الغدة الدرقية، والاجهاض، وغيرها من الأشياء الخطيرة، مثل تلف الكبد وأيضا تلف الكلى.

اعراض وعلامات التسمم بالسيانيد



1_ نجد ان رائحته تشبه رائحة اللوز المر بشكل كبير.

2_ حدوث الكثير من الغثيان والقيء.

3_ الشعور الدائم بضيق في التنفس، وسرعة في عملية التنفس.

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4_ زيادة معدل ضربات القلب بشكل كبير، مع انخفض نعدل التنفس.

5_ حدوث ما يعرف باسم بكاء السيانيد، وذلك نتيجة الى تورم الحنجرة بالماء.

6_ حدوث الكثير من التشنجات العصبية وقلة معدل التنفس بشكل كبير.

7_ أخيرا يحدث الموت.

هل هناك علاج من التسمم



قد تم استخدام ترياق في الولايات المتحدة، وهو عبارة عن استنشاق جرعة صغيرة من اميل النتريت، وبعدها يتم إعطائه جرعة وريدية من نتريت الصوديوم، ثم يأخذ المصاب بعدها جرعة أخرى وريدية من حمض الصوديوم الكبريتي، وأخيرا الهيدروكسي كوبولامين، وهو نوع قد تم ادراجه مؤخرا في الولايات المتحدة كجزء من الترياق الذي يتم استخدامه لعلاج تسمم السيانيد.

كيفية التطهير من السيانيد بوتاسيوم



من الممكن ان نقوم بتطهير الأشخاص الذين تعرضوا الى غاز السيانيد بوتاسيوم، عن طريق العمل على إزالة ملابسهم الخارجية، ومن بعدها نقوم بغسل شعراهم جيدا، ولكن الأشخاص الذين قد تعرضوا الى السوائل والمساحيق فهم بحاجة الى إزالة التلوث بالكامل.

أنواع التسمم بالسيانيد

1_ التسمم القدري، وهو يكون تسمم قضاء وقدر أي انه يحدث عند استنشاق الشخص ايونات السيانيد وهي متصاعدة، ويحدث ذلك في عدد كبير من الحالات مثل.

الصناعة مثلا، فنجد ان املاح السيانيد يتم استخدامها في عملية تحميض الصور الفوتوغرافية، كما انه يتم استخدامه في عملية استخراج الذهب والفضة من داخل المناجم وأيضا الصخور، ويتم استخدامه أيضا في صناعة الألياف الصناعية والبلاستيكية.

ويتم استخدامه في الزراعة، وذلك لان حمض الهيدروسيانيك يتم استخدامه في عملية رش الأشجار وأيضا الحقول، وذلك للتخلص من الإصابات التي من الممكن ان تحدث للنباتات.

كما انه يتم استخدامه أيضا في الانشطة المنزلية، وذلك لان ايوان السيانيد يتم إدخاله في عدد كبير من المبيدات الحشرية، كما انه يوجد أيضا بعض الفواكه الغير ناضجة والتي تحتوي بذورها على مركب السكري الذي يحتوي على ابوان السيانيد أيضا.

2_ الانتحار، هناك بعض الأشخاص الذين يقررون ان ينهوا حياتهم بطريقة بشعة للغاية ومحرمة، وهي عن طريق تناول املاح السيانيد عن طريق الفم، وذلك لأنها متوفرة للغاية بالمقارنة مع الاحماض.

3_ القتل، عادة لا يوجد الكثير من حالات القتل المسجلة بالسيانيد، ولكنه أحد أنواع القتل الذي يتم اعتماده في الولايات المتحدة وفي غرفة الإعدام بشكل خاص.