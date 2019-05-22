أسرار صحية لمشروب قمر الدين وروايات تاريخية حول تسميته

يُعدّ مشروب قمر الدين من أشهر العصائر على المائدة الرمضانيّة؛ نظرا لاحتوائه على تركيز مرتفع من السعرات الحراريّة والسكريّات، وبات علامة مميزة من علامات الشهر الفضيل.

مكونات قمر الدين الغذائية

ومن المعروف أن قمر الدين من المشروبات ذات المذاق الحلو، وهو عبارة عن عجينة مُستخرجة من المشمش الجاف، ويُذاب قمر الدين الجاف بالماء حتّى يتحوّلَ إلى عصير سائل، ويضاف له كُلٌّ من ماء الورد والسكر ليصبح ذا مذاقٍ حلو.

وتختلف الروايات حول تسمية قمر الدين بذلك الاسم، فمنهم من قال إنه نسبة إلى صانعه قمر الدين الذي كان يشبه القمر في جماله، وكان يملك بستانا من المشمش في دمشق، وهو الذي صنع العصير في رمضان.

فيما تشير روايات أخرى إلى أنه كان يطرح في الأسواق مع رؤية هلال رمضان فسمي “قمر الدين”، وفي رواية أخرى فإن مدينة في الشام اشتهرت ببساتين المشمش اسمها “أمر الدين” درج اسمها حتى تحول إلى “قمر الدين”.

فوائد قمر الدين

ويحتوي قمر الدين على فيتامينات أ، ب، ج، كما يحتوي على كمية كبيرة من الحديد، والمواد السكرية ومادة مشابهة للكاروتين ومواد دهنية ونشوية ومعادن مثل الفوسفور والمغنسيوم والكالسيوم والحديد والبوتاسيوم والصوديوم والكبريت، لذا يمتلئ هذا المشروب بفوائد عديدة ومهمة للجسم بعد يوم طويل من الصيام حيث يساعد في حالات فقر الدم ويعمل على تقوية المناعة، ويقوي البصر.

كذلك يعمل تناول كوب من عصير قمر الدين على الإفطار يساعد على الشعور بالراحة بعد عناء الصيام، فهو مرطب ومنعش، وينظم عمل الأمعاء. أيضا يقوي هذا الشراب الأعصاب ويفتح الشهية ويقوي الخلايا النسيجية ويزيد من مناعة الجسم ويرطب وينظف الأمعاء.

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كما يساعد في الوقاية من خطر السرطان، لاحتوائه على عناصر بيتا كاروتين التي تكافح السرطان، أيضا يعد قمر الدين من المشروبات ذات السعرات الحرارية القليلة لذا فهو لا يؤثر على أصحاب الحمية الغذائية.

أيضا يحتوي عصير قمر الدين على نسبة عالية من الألياف، ويساعد على الشعور بالشبع ويسهل عملية الهضم ويساعد على خفض مستوى الكوليسترول في الدم.

إضافة لذلك يساعد عصير قمر الدين في إزالة ألم الصداع، ويحسن عملية الهضم، وينظم عمل الأمعاء، ويعالج الإسهال، ويعالج حموضة الدم والأنيميا ويزيد من مناعة الجسم، ويزيل الأرق ويقوي الأعصاب ويحمي الجسم من الإصابة بالأمراض القلبية ويعمل على تخفيض مستويات الكوليسترول في الدم ويمنع ترسب جزيئاته على جدران الشرايين”.

طريقة إعداد قمر الدين

يقطّع قمر الدين إلى شرائح باليد أو باستخدام المقص، ويُفضّل وضعه في الفريزر لدقائق وتكسيره بسهولة بعد إخراجه، ويتم وضعها في وعاء كبير. بعد ذلك تتم إضافة الماء الساخن إلى شرائح قمر الدين المفتتة، ثم تركها لمدة ساعتين أو أكثر مع التحريك من حين لآخر، حتى ذوبان الشرائح بالكامل في الماء. ثم يصفى محلول قمر الدين بالمصفاة، وتتم إضافة السكر وماء الزهر إليه بعد تصفيته، ثم تحريكه جيداً، ومن الممكن خلط المكوّنات جميعها بالخلاط الكهربائي بدلاً من تصفيتها، وفي حال الرغبة في زيادة سيولة قمر الدين يمكن إضافة المزيد من الماء إليه، ويحلى بالسكر حسب الرغبة ويقدّم باردا.

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