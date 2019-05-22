س و ج.. كل ما تريد معرفته عن التهاب الاثنى عشر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الأثنى عشر من أبرز المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون مما تسبب ألما شديدا وحرقة فى المعدة، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم الخليج 365 كل ما تريد معرفته عن التهاب الاثنى عشر وفقا لما ذكره موقع webmd: س: ما هى أسباب التهاب الاثنى عشر؟ ج: 1:الإفراط فى تناول الأطعمة الدهنية والحارة والتوابل، قد يسبب التهاب فى الاثنى عشر. 2: التدخين، قد يزيد من فرص الإصابة بالتهاب الاثنى عشر. 3: الإصابة بجرثومة المعدة الحلزونية. 4: العوامل الوراثية والجينية، قد تكون من أبرز أسباب التهاب الاثنى عشر. 5: الآثار الجانبية لبعض الأدوية تسبب التهابات فى الاثنى عشر. 6: الإفراط فى شرب الكحول. 7: الضغط النفسى والعصبى. Advertisements س: ما هى أعراض التهاب الاثنى عشر؟ ج: 1: الشعور بحرق شديد فى المعدة. 2: ألم شديد فى منطقة البطن. 3: الشعور بامتلاء المعدة. 4: الشعور بالغثيان والقىء المستمر. 5: شحوب فى الوجه. 6: انتفاخ البطن. س: ما هى طرق الوقاية من التهاب الاثنى عشر؟ ج: 1: الابتعاد عن تناول الأطعمة الدسمة والحارة. 2: الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه بدلا من الأطعمة الدهنية. 3:عدم تناول أى أدوية إلا تحت إشراف الطبيب. 4: تجنب التدخين والمشروبات الكحولية.

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