شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات فقط.. متقلقيش من الإفرازات البنية بعد الدورة الشهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلاحظ بعض السيدات وجود بعض الإفرزات عقب انتهاء فترة الدورة الشهرية نتيجة لتصريف بطانة الرحم بمزيج من الدم والأنسجة عادة ما يكون لونها بنيًا بعد انتهاء الدورة الشهرية، حسبما ذكر موقع "healthline".

وقد تكون تلك الإفرازات الطبيعية علامة لمشاكل صحية أو عدوى فى حالة تغير لونها إلى الأصفر أو الأخضر، فهى تخبرك بوجود مشكلة صحية وضرورة التوجه إلى الطبيب.

تحدث الإفرازات عقب انتهاء الدورة الشهرية بسبب التقلبات الهرمونية، يمكن أن يتقلب نوع الإفرازات المهبلية لديك على مدار الشهر، فى بعض الحالات قد يشير أيضًا إلى حالة صحية قد تحتاج إلى معالجتها من قبل الطبيب، والأسباب الأكثر شيوعًا لحدوثها:

السبب الأكثر شيوعًا للخروج بعد الدورة الشهرية هو الدم القديم الذى لا يزال يتم طرده من بطانة الرحم يمكن أن يحدث هذا فى غضون بضعة أيام بعد توقف التدفق الطبيعى بالفعل، ويميل إلى اللون البنى، على الرغم من أنك قد ترى القليل من التفريغ البني بعد الدورة الشهرية.

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فى دورة نموذجية مدتها 28 يومًا، يمكنك الإباضة فى غضون أسبوعين بعد اليوم الأول من الدورة الشهرية. بعد الدورة الشهرية، قد تلاحظ إفرازات واضحة إلى اللون الأبيض من عنق الرحم عند بدء زيادة مستويات هرمون الاستروجين قد ترى هذا النوع من التفريغ فى وقت أقرب إذا كانت الدورة الشهرية تأتر فى دورات أقصر كل شهر.

تزيد موانع الحمل الفموية من كمية الإستروجين والبروجستيرون في الجسم، مما يؤدي بدوره إلى إفرازات مهبلية أكثر خلال الشهر.

التهاب المهبل الجرثومي

على الرغم من أنه من الطبيعي أن يكون لديك كمية صحية من البكتيريا المهبلية إلا أن هذه الحالة قد تحدث عند حدوث خلل جرثومي.

التهاب المفاصل الروماتويدي

يسبب تصريف بلون رمادي ويرافقه ألم واحمرار وحكة.

يمكن أن تحدث عدوى الخميرة أثناء أو بعد الدورة الشهرية ، وكذلك فى أى وقت من الشهر. يحدث هذا بسبب الإفراط في إنتاج الخميرة ، الأمر الذي يؤدي إلى إفرازات مهبلية تشبه الجبن والحرقة والسميكة.

يوضح لون الافرازات المهبلية الكثير عن صحة المرأة ،يمكن أن تتراوح الألوان من الأبيض إلى الوردى إلى الأصفر.