ارتفاع حالات انتحار النساء داخل معتقلات الحوثي

ارتفعت حالات الانتحار في أوساط النساء المحتجزات في معتقلات ميليشيات الحوثي. وأعلنت المنظمة اليمنية لمكافحة الإتجار بالبشر عن تسجيل 4 حالات انتحار لنساء معتقلات في سجون المتمردين الحوثيين بصنعاء.

وذكرت المنظمة في بيان لها أنها وثقت حالتي انتحار لامرأتين الأولى في سجن سري خاص بالمليشيات، والثانية في قسم النساء في السجن المركزي بصنعاء خلال شهر رمضان. وقالت إنها وثقت في وقت سابق حالتي انتحار لامرأتين في معتقلات الحوثيين وكذلك تسع حالات شروع بالانتحار.

وأشارت المنظمة إلى أن مليشيات الحوثي ترتكب انتهاكات فظيعة بحق النساء المعتقلات اللواتي يعيشن أوضاعاً مأساوية وغير إنسانية في السجون والمعتقلات المعروفة والسرية.

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وأكدت المنظمة أنها تلقت استغاثات من النساء المعتقلات في قسم النساء بالسجن المركزي لإيقاف الانتهاكات بحقهن، مشيرة إلى رفض الحوثيين الاستجابة للمناشدات الإنسانية في الكف عن هذه الممارسات التي تنتهك آدمية الضحايا من النساء ودفع بعضهن للانتحار جراء ما يتعرض له من تعذيب وانتهاكات جنسية وتلطيخ سمعتهن.

ودعت المنظمة الصليب الأحمر والمنظمات الدولية المعنية بزيارة قسم النساء في السجن المركزي بصنعاء ومراكز اعتقال النساء.

وبحسب المنظمة، فقد أحالت سلطة الأمر الواقع التابعة للحوثيين 90 امرأة من سجونها السرية إلى السجن المركزي بصنعاء، مع قيامها بتغيير حراسة القسم الخاص بالنساء واستبدال الحراسة من الشرطة النسائية بمجندات تابعات للحوثيين مما يعرف باسم "الزينبيات"، كما تقوم سلطات السجن بمنع الزيارات على السجينات واتخاذ إجراءات مشددة بحقهن.

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