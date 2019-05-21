شكرا لقرائتكم خبر عن مش هيخليك تغمض.."السمنوفوبيا" رُهاب يبعد عن عينيك النوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معظم الناس يحبون النوم وينظرون إليه باعتباره شيئاً أساسياً للبقاء على قيد الحياة مثل الأكل والشرب والتنفس، ولكن هناك بعض الأشخاص تحدث لهم اضطرابات القلق المرتبطة بالنوم، ومن أبرزها حالة تسمى "Somniphobia" أو فوبيا النوم، وهذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية.



فوبيا النوم

ما هى فوبيا النوم أو السمنوفوبيا؟

فوبيا النوم من نوع من أنواع الرهاب النفسى المرتبطة بالنوم التى تحدث لبعض الأشخاص، والسمنوفوبيا أو Somniphobia مشتقة من كلمة somnus اللاتينية وتعني النوم و phobos تعني الخوف.

والخوف من النوم يرتبط بالخوف من المجهول، غالبًا ما يشعر المصاب بالرعب مما قد يحدث إذا كان نائمًا، ويخاف من أن لا يستطيع السيطرة على نفسه، ويخاف من وجود كوابيس.

اسباب فوبيا النوم

ترتبط السمنوفوبيا بمجموعة من أنواع الرهاب مثل: الخوف من المشي أثناء النوم أو الخوف من الكوابيس أو الخوف من الموت أثناء النوم.

والمشي أثناء النوم هو أحد الأسباب المعتادة للخوف من النوم.

- يخاف مرضى السمنوفوبيا من الموت أثناء النوم، حيث يشعرون بالضعف الشديد أثناء النوم ويعتقدون أن الموت والنوم هما شيئان متشابهان بشكل كبير.

Advertisements

-بعض الناس يميلون إلى التحدث في نومهم، لذا يخافون من أن يقولوا شيئاً لا يريدونه.

-شلل النوم هو سبب آخر من الخوف من النوم، وحينها لا يستطيع الشخص السيطرة على نفسه ويشعر أن جسمه تعرض للشلل وقد يحدث هذا عدة مرات مما يؤدي إلى خوفهم من النوم.

-الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات القلق غالباً ما يجدون صعوبة في النوم، عندما ينامون فإن نومهم يكون أكثر عرضة للإصابة بالكوابيس.

-أفلام الرعب يمكن أن تؤدي في بعض الأحيان للخوف من النوم، علاوة على بعض قصص الثقافات والفلكلور التى تتحدث عن السحر والشياطين تسبب الخوف من النوم.



السمنوفوبيا

أعراض الخوف من رهاب النوم

نوبات الهلع والقلق هي الأعراض الأكثر شيوعًا لرهاب النوم، قد يتعرض هؤلاء الأشخاص لأحد الأعراض التالية:

التعب خلال النهار والنعاس.التهيج ، وتقلب المزاج.عدم القدرة على التركيز وقلة إنتاجية العمل.وجود مستويات منخفضة من الطاقة.

ويحتاج علاج النوموفوبيا إلى تقليل أعراض الرهاب وذلك بتناول الأدوية المهدئة التى يصفها الطبيب، وكذلك بجانب العلاج المعرفى السلوكى والجلسات النفسية.