شكرا لقرائتكم خبر عن فى موجة الحر.. أطعمة تقلل من شعرك بالعطش وارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع شديد في درجات حرارة الطقس، وهذه الموجة ستصل لذروتها بداية من يوم الأربعاء وحتي يوم الجمعة القادمة، وستصل درجات الحرارة إلي 44 درجة.

وفي ظل الصيام وارتفاع درجات حرارة الطقس، يقدم الخليج 365 لقرائه بعض الأطعمة التي ينصح بتناول يوميا للحد من الشعور بالعطش أثناء ساعات الصيام، وأيضا تقلل من الشعور بحدة ارتفاع درجات الحرارة، وذلك وفقا لموقع "healthline".



ارتفاع حرارة الطقس

أوصي التقرير بضرورة تناول الأطعمة الغنية بالألياف لأنها متواجد بها كميات كبيرة من الماء، التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي تواجد الماء داخل الجسم.

وعن الأطعمة التي ينصح بتناولها بكثرة خلال موجة الحر، فهي:

-الخس.

-الخيار.

-الطماطم.

-الجزر.

-البطيخ.

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-الزبادي.

-السبانخ.

-الفراولة.

-الجريب فروت.

-البرتقال.

-القرنبيط.

-الشوربة.

-الشوفان بالحليب.

وأكد التقرير علي ضرورة تناول 2 لتر من الماء يوميا، في الفترة ما بين الإفطار إلي السحور، لأن تواجد الماء في الجسم يحافظ علي صحتك بشكل كبير، وتحد من الشعور بالعطش، أو الحر الزائد، فهي تعمل علي ترطيب الجسم.