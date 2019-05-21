شكرا لقرائتكم خبر عن لو بطلت تدخين .. هذه الأطعمة يحتاجها جسمك للتخلص من السموم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتاج الجسم بعد الإقلاع عن التدخين إلى نظام غذائى معين لتقوية جهاز المناعة مرة أخرى، ومحاولة إصلاح الرئة التى تضررت كثيرا من التلوث ودخان السجائر.

الخطر الأول الذى قد تقع فيه نتيجة التدخين هو سرطان الرئة، كما يمكن أن يسبب السعال المزمن ، والعدوى في الرئتين وسرطان الرئة وأكثر من ذلك.

وفقا لموقع "boldsky" من المهم أن تقوم بتنظيف جسمك بشكل طبيعي من النيكوتين والسموم الناتجة عن التدخين، ويكون ذلك من خلال الاعتماد على بعض الأطعمة النباتية الفعالة التي ستساعدك على علاج الضرر الذى تسبب فيه التدخين.



اكلات كتر منها بعد الاقلاع عن االتدخين

1. عصير الجزر:

سوف يزيل سموم جسمك وجميع السموم في دمك وكذلك من أعضاءك، عصير الجزر غني بفيتامينات A و C و K و B التي من شأنها إصلاح جسمك وشفائه، كما أن الاستهلاك المنتظم للجزر سيعزز دفاعات الجسم الطبيعية .

2. السبانخ الأخضر:

تساعد السبانخ على إزالة السموم من دمك، السبانخ غنية بالعديد من الفيتامينات وحمض الفوليك ، مما سيساعدك على تجنب الرغبة الشديدة في تدخين السجائر، كما أنها تحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التى تقلل من حالات الإصابة بالسرطان.

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السبانخ

3. البروكلي:

يعتبر من الأطعمة الخضراء المهمة بعد الإقلاع عن التدخين، لأنها سوف تطهير رئتيك من العديد من المواد السامة بما في ذلك النيكوتين، كما أنه غني بمادة السلفورافان والتي تساعد على شفاء الرئتين.



البروكلى

4. القرفة والزنجبيل:

مضغ قطعة صغيرة من القرفة تخلصك من الرغبة الشديدة في الحصول على سيجارة ، ويعمل على مقاومة شهيتك أيضا فى التدخين، كما أنه يطهر المخاط في الرئتين ويحتوي على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تتخلص من السموم الناتجة عن التدخين .

5. الجسنسنج:

غالبًا ما يكون الجينسنج معروفًا في الغالب بفعاليته فى عملية إنقاص الوزن، بل قد ثبت فاعليته فى الحد من الرغبة الشديدة في تناول النيكوتين. ومع ذلك لا ينصح باستخدام الجينسنج كل يوم ، يمكنك فقط استهلاكه من 3 إلى 4 مرات في الشهر.