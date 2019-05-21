الكشف عن حقيقة تبرع رونالدو لأهالي غزة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تناثرت شائعات مؤخرا عن قيام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس بالتبرع بمبلغ 1.5 مليون يورو لأهالي قطاع غزة الفلسطيني، وذلك من أجل مساعدتهم في شهر رمضان المبارك.

هذه الشائعات التي انتشرت بصورة كبيرة للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي دفعت موقع "Lead stories"" للتحقق من حقيقة هذا الأمر، وذلك من خلال التواصل مع ممثلي النجم البرتغالي.

ممثلو النجم البرتغالي نفوا حدوث هذا الأمر جملة وتفصيلا، مؤكدين أن منصة إعلامية ألبانية هي من نشرت هذه الشائعة وسارت خلفها العديد من وسائل الإعلام.

يذكر أن رونالدو عرف عنه الاهتمام بالجانب الإنساني باعتباره أحد أهم اللاعبين في كرة القدم حاليا حول العالم.