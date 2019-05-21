تتريك عفرين خطة الشيطان التركي المشبوهة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تركيا تعزز نفوذها في أجزاء من شمال وشمالي غرب سوريا منذ بضع سنوات، ما يخفي أطماعها الاستعمارية في المنطقة ومحاولاتها تتريك الأجزاء الخاضعة لها وخاصة عفرين تمهيداً لضمها نهائيا في المستقبل.

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