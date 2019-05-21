هل يجوز استخدام أدوية السكري للنحافة؟ هذا ما كشفته ماري بيل حرب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبحثُ من يعاني الوزن الزائد عن أفضل السبل الكفيلة بخسارة الكيلوغرامات الزائدة وبأسرع وقت ممكن، بعيدًا عن الجوع والحرمان وكل ما ينعكس سلبًا على الحالة النفسية.

واللافت بالأمر، لجوء العديد من الأشخاص في الآونة الأخيرة لتناول أدوية السكري، علّهم يخسرون كيلوغرامات إضافية.

الفيديو المُرفق، تتحدّث خلاله اختصاصية التغذية في مركز "بي بيوتي" التجميلي ماري بيل حرب، عن آثار تناول أدوية السكري عند الأشخاص الذين يتمتعون بصحة جيدة دون معاناة من هذا المرض.