شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. لأول مرة القمر المصري يلتقط فيديو للكرة الأرضية بتقنية 4K والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت شركة «سين» البريطانية لتصنيع أنظمة الفيديو أن القمر الصناعي المصري «EgyptSat-A»، هو أول قمر في العالم يلتقط فيديو بتقنية 4K فائق الوضوح للكرة الأرضية.

وأوضحت الشركة البريطانية وفقاً لوكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» التي قامت بتصنيع الكاميرات للقمر الصناعي، أن القمر أثبت بنجاح نظام الفيديو فائق الوضوح بدقة 4K في المدار.

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ونوهت الشركة إلى أن هذا الفيديو هو الأول من نوعه في العالم الذي يبث بدقة 4K من مركبة فضائية، ويظهر في الفيديو المنشور على موقع شركة «سين»، البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر بدقة عالية.

ويمتلك القمر الصناعي المصري نظاما يتكون من 6 كاميرات فيديو، اثنتان منها محمولتان ومتنقلتان، إضافة إلى جهاز كمبيوتر يتحكم في الكاميرات ويعالج الفيديوهات.

يذكر أن القمر الصناعي «Egyptsat-A» صنعته شركة «إينيرغيا» الروسية للأجهزة والصواريخ الفضائية، بطلب من حكومة جمهورية مصر العربية، ويخصص لتصوير سطح الأرض بدقة فائقة. وأطلقته روسيا، في شهر فبراير الماضي، من قاعدة بايكونور في كازاخستان.