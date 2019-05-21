شكرا لقرائتكم خبر عن الدباسة الذكية أهمها.. 3 تقنيات أحدثت طفرة فى جراحات السمنة.. يقدمها الدكتور أحمد السبكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في مختلف المجالات الطبية تلعب التكنولوجيا دورا أساسيا في تقديم كل ما هو جديد لتسهيل إجراء الجراحات والعمليات، وبالأخص في مجال جراحات السمنة التي شهدت تطورًا كبيرًا في السنوات الماضية بفضل التطور الذى شهدته الأدوات المستخدمة فيها والتي جعلت عمليات السمنة أكثر أمانًا، ورفعت من نتائج نجاحها بشكل ملموس .

الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحات السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحة السمنة، يشرح في التقرير التالي تأثير التكنولوجيا الحديثة على عمليات السمنة وكذلك التطور الذى حدث في الأدوات التي يتم استخدامها في هذه العمليات .

التطور التكنولوجي وتأثيره على جراحة السمنة:

وأوضح الدكتور أحمد السبكي لـ ”الخليج 365” أن مهارة الجراح وخبرته تعتبر جزء مهم من نجاح جراحات السمنة مثل اي تخصص أخر، ومهارته تنبع من اطلاعه المستمر على أحدث الأساليب التكنولوجية التي يتم استخدامها في عمليات السمنة حول العالم، لأن عمليات وجراحات السمنة تعتبر الاكثر دقة، والأكثر اعتمادًا على التكنولوجيا الحديثة في الأدوات .

وأكد السبكي أن المراحل المتطورة التي مرت بها تلك الأدوات جعلت عملية السمنة مضمونة النجاح بنسبة كبيرة للغاية، فجميع المضاعفات التي كانت تحدث في الماضي لم تعد تحدث مع استخدام تلك الادوات المتطورة، مما جعلها أكثر أمانا.



مميزات استخدام الدباسة الذكية في جراحات السمنة

الدباسة الذكية ومنع حدوث التسريب:

وعن أحدث الأدوات المستخدمة في عمليات السمنة حاليا، أفاد الدكتور أحمد السبكي إن الدباسة الذكية تعد أهم الادوات التكنولوجية المستحدثة، لافتا إلى أن هذه الدباسة يمكنها قياس سُمك الأنسجة في المعدة، ويتم استخدامها في عمليات التكميم بعد استئصال جزء من المعدة في التكميم، أو بعد عزل جزء من المعدة في عمليات تحويل المسار المصغر، حيث تقوم الدباسة الذكية بغلق وتدبيس المعدة في نهاية العملية بعد الاستئصال .

وأوضح السبكي أن الدباسة الذكية من الأدوات التي حققت طفرة في القضاء على مشكلة حدوث تسريب في جراحات السمنة، حيث قضت هذه الأداة على التسريب بشكل نهائي بعكس ما كان يحدث فيما قبل .

مميزات استخدام الدباسة الذكية:

وفي السياق ذاته سرد الدكتور أحمد السبكي مميزات استخدام الدباسة الذكية قائلا: "مميزات الدباسة الذكية ظهرت بشكل واضح في الحالات التي اضطرت لإعادة جراحة السمنة بعد فشلها في المرة الأولى، وهذه الحالات عادة ما يكون نسب التسريب لديها عالية مما يضطرهم لإعادة العملية مرة أخرى، و في حالة إعادة جراحة السمنة مرة اخرى يكون سُمك نسيج المعدة مختلف عن بعضه، وحينما كان يتم استخدام الدباسة التقليدية عادة ما كان المريض يواجه مشكلة كبيرة مثل التسريب، وهو ما تم معالجته والتخلص منه تماما مع استخدام الدباسة الذكية .



أهمية استخدام تقنية الجي اس تي في جراحة السمنة

تقنية الجي اس تي وتفادي النزيف:

واستطرد الدكتور أحمد السبكي حديثه عن التكنولوجيا في عالم جراحات السمنة قائلا: "ايضا هناك تقنيه الجي اس تي (GST system) التي تقوم بضغط أنسجة المعدة قبل غلقها في الجراحات، وذلك لتفادي حدوث مشكلة النزيف والتسريب، وبالتالي تجنبنا حدوث مشاكل جراحة السمنة على الاطلاق، باستخدام تلك التقنية و استطعنا ان نقضي على مخاوف المرضى من جراحات السمنة تماماً".



مميزات استخدام اجهزة الهارمونيك في جراحة السمنة

اجهزة "الهارمونيك" سرعت من إجراء الجراحات:

وأشار السبكي إلى أن هناك أجهزة تسمى أجهزة "الهارمونيك" يتم استخدامها في جراحات السمنة، لافتا إلى أن التطور في هذه الاجهزة منع حدوث النزيف اثناء العملية، وساعد على تسريع الجراحة نفسها بشكل كبير، مما جعلها لا تستغرق سوى نصف ساعة على حد أقصى .

وأوضح أن السرعة في إجراء الجراحة وتقليص وقتها يعتبر من أهم العوامل التي طورت في جراحات السمنة، لأن المريض لم يعد في حاجة للتخدير لمدة طويلة كما كان يحدث فيما مضى، لاسيما إن مريض السمنة يكون لديه مشاكل صحية كثيرة مثل أمراض السكر والضغط ومشاكل في القلب والتنفس، وبالتالي أصبح هناك امان في اجراء جراحات السمنة.

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أ.د/ أحمد السبكي استشاري

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