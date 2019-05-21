صراحة مبابي تقربه من مغادرة سان جيرمان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - باتت التصريحات الأخيرة لكيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، والتي جاءت عقب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي (الأحد)، بمثابة زلزال في أرجاء النادي الباريسي.



وعلى الرغم من أن مبابي التزم بالبقاء مستقبلا في سان جيرمان رغم تجدد الخروج المبكر للفريق من دوري أبطال أوروبا في مارس/آذار الماضي، فإنه أثار الشكوك مجددا بعدما لمح لإمكانية رحيله عن النادي، مؤكدا أنه شخص صريح ويقصد كل ما ينطق به.

وكان النجم الفرنسي قد انتهز فرصة تتويجه بالجائزة الجديدة للقول إنه يريد "المزيد من تحمل المسؤولية" في المستقبل، مشيرا إلى أن هذا قد يكون مع سان جيرمان أو "في أي مكان آخر".

وعاد مبابي ليشعل الأجواء مجددا بتصريح نقلته صحيفة ليكيب (الإثنين)، قال فيه "إنها نقطة تحول، وهذه هي اللحظة المناسبة للتصريح بذلك".

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وأوضح النجم الواعد "أنا صريح، وعندما أنطق بشيء فإنني أعنيه. قلتها.. لو كان هذا في سان جيرمان فسيكون أمرا جيدا، ولو كان في مكان آخر فليكن".

وكان مبابي، الذي زاد تأثيره مع بطل فرنسا عندما ابتعد نيمار عن الملاعب بسبب إصابة في القدم تعرض لها هذا العام، يقول دوما إنه يفضل اللعب ضمن صفوف ريال مدريد الإسباني.

ويلعب اللاعب المتوج بكأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، والذي سجل 32 هدفا في الدوري الفرنسي هذا الموسم، في خط هجوم سان جيرمان إلى جوار إدينسون كافاني مهاجم أوروجواي والبرازيلي نيمار.

وسيشكل رحيل مبابي ضربة قوية لسان جيرمان الذي ودع دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من دور الستة عشر بطريقة محبطة أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي.