شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أخطاء تجنبيها عند استخدام واقي الشمس والان مع التفاصيل

أحياناً ما تكون خطوة استخدام واقي الشمس يومياً أمراً مملاً للكثيرات، إلا أنها في غاية الأهمية لحماية الوجه والبشرة من أشعة الشمس الضارة خاصة في فصل الصيف، لذا ينصح خبراء الجلد باستخدامه بشكل مستمر.

إلا أن معظم الفتيات والسيدات لا يستخدمنه بالطريقة الصحيحة، حتى أكثرهن خبرة يرتكبن بعض الأخطاء التي تمنعهن من الاستفادة منه بشكل كامل، ما يتسبب في تلف الجلد، نستعرضها لكم في التقرير التالي، وفقاً لموقع "فان بيدج" الإيطالي، وفقا للعين الإخبارية.

1- استخدام واقي الشمس على الشاطئ مباشرة

من بين أكثر الأخطاء شيوعاً وضع واقي الشمس مباشرة على الشاطئ، ولكن الخطوة الأصح هي استخدامه قبل نصف ساعة على الأقل من التعرض للأشعة الضارة، للسماح للجلد بامتصاصه وتكوين طبقة حماية من الأشعة فوق البنفسجية الضارة ومن ثم حمايته إلى أقصى درجة.

2- استخدام نوع واحد للوجه والجسم

يستخدم أغلب الناس نوعاً واحداً من واقي الشمس على الجسم والوجه، ولكن الأمر الذي لا يعرفه الكثيرون، هو أهمية مراعاة أن هناك أجزاء في الجسم أكثر حساسية من أشعة الشمس، لذلك ينصح بوضع كريم بدرجة حماية SPF 30 على الجسم، وPF 50 على الأنف والأذنين والشفتين، لأنه أكثر عملية ومقاومة.

3- وضع كمية غير كافية

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هناك خطأ آخر وهو غالباً وضع كمية قليلة من واقي الشمس، مثل الكريم المرطب العادي، لكن الكمية المناسبة هي حوالي 30 جراما، وبهذه الطريقة نتأكد من الحصول على الحماية المناسبة من أشعة الشمس الضارة.

4- استخدامه مرة واحدة يومياً

وضع كريم واقي الشمس مرة واحدة في اليوم غير كافٍ، لذا ينصح بتطبيقه بعد كل استحمام، وحتى في حالة الاستحمام أكثر من مرة يومياً، لا بد من وضعه كل ساعتين، للحماية من أشعة الشمس طوال اليوم.

5- نسيان تطبيقه على المناطق الحساسة

ينسى أغلبنا تطبيق واقي الشمس على المناطق الحساسة وغير المعرضة للشمس بشكل كبير ونكتفي فقط بدهن الوجه والجسم من الخارج، لكن مناطق مثل الشفتين، أصابع القدمين وباطنهما، تحت الإبط، المنطقة تحت الشعر والأذنين، لابد من حمايتها أيضاً بشكل جيد.

6- استخدام واقي شمس قديم

إذا كنتِ تخططين لاستخدام واقي شمس العام الماضي، لأن الزجاجة لا تزال في منتصفها وتوفيراً للنفقات، فأنتِ بذلك ترتكبين خطأً آخر، فالأمر غير المعروف أنه مع مرور الأشهر، تقل فعالية واقي الشمس، ويزيد خطر الإصابة بحروق الشمس، لذا ينصح بشراء كريم جديد كل موسم.