شكرا لقرائتكم خبر عن مع التقدم في السن..5 نصائح للحفاظ على صحة الجدات والأمهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الأمهات والجدات يهملن في الحفاظ علي صحتهن ومع التقدم فى العمر يزداد الأمر سوءا، فى هذا التقرير نتعرف على ٥ نصائح للحفاظ على صحة الجدات والأمهات، بحسب موقعhealth e .

１- عمل فحوصات بشكل سنوى

من المهم متابعة الطبيب سنويا لعمل الفحوصات الدورية للاطمئنان على الصحة خاصة مع التقدم فى العمر ومنها مراجعة المظهر البدني والأدوية وفحص سرطان عنق الرحم ومناقشة الأسئلة والمخاوف، قد تؤدي الزيارة السنوية أيضًا إلى الكشف المبكر عن الأمراض التقدمية التي تصيب النساء في كثير من الأحيان ، مثل سرطان الثدي وأمراض القلب، قبل أن يصلن إلى مرحلة أكثر تقدمًا.

２- الفحوصات الموصى بها

قد تشمل منظارالقولون، تصوير الماموجرام للثدي ومسحة عنق الرحم.

Advertisements

３- الأكل الصحي:

يوصى بالحد من الأطعمة الغنية بالملح والدهون والسعرات الحرارية، وكذلك فإن تناول الفواكه والخضروات يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة جيدة وأيضًا يقلل من خطر بعض الأمراض المزمنة.

４- ممارسة التمارين الرياضية

البقاء نشطا هو جانب ضروري لنمط حياة صحي،يمكن أن تساعد التمارين الرياضية في التحكم في الوزن وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وبعض أنواع السرطان وتحسين الصحة النفسية وغير ذلك الكثير.

５- تقليل التوتر:

الرعاية الذاتية مهمة للصحة البدنية والعقلية،عند الشعور بالتوتر، يمكن أن يساعدك المشي أو الاستحمام على الشعور بالاسترخاء أو ممارسة تمارين التنفس أو الحصول على ما يكفي من النوم يمكن أن يساعد أيضا.