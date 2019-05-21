أسماء بنات دلع

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 مايو 2019 10:40 صباحاً - لن تحتاجي لاختصار اسم طفلتك، ولن تكوني مضطرة للتفكير باسم " دلع" لها لأن هذه المجموعة من الأسماء هي بذاتها أسماء دلع وتدليل للبنات فاختاري ما يناسب طفلك ويتماشى مع ذوقك: ماي: يقصد به الأم المرضعة.

للي: يعني الزهرة الجميلة النادرة، وغالباً ما تنبت في الوادي وهو اسم غير عربي ويمكن أن يكتب "لي لي". Advertisements ليا: اسم زوجة سيدنا يعقوب، وهو الفتاة الشديدة الخصومة والمرهفة والحزينة.

سيما: يعني العلامة.

لبة: المرأة المحبة لزوجها اللطيفة. لولوا: تخفيف لاسم لؤلؤة وهو اسم خليجي. رنا: إدامة النظر.

ألوة: وهي مفرد ألاء وتعني نعمة.

يوليا: وهو اسم محور من جوليا ويعني الشابة الصبية الغضة وهو اسم تدليل.

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