مفاهيم خاطئة عن مرض التوحد عند الأطفال

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 21 مايو 2019 10:40 صباحاً - تعتقد الأمهات أن مرض التوحد لا يمكن شفاؤه، كما أن البعض منهن يقارن بين أطفالهن المصابين بالتوحد والأطفال الآخرين، وهذه المقارنة خاطئة؛ لأن هناك حقائق لا تعرفها الأمهات عن التوحد، ومفاهيم خاطئة يجب أن تعرفها كل أمّ، حدثنا عنها الدكتور «آدم ربيع»، أخصائي طب الأطفال، وقدم لنا معلومات مفيدة نقدمها لكم هنا. إصابة الطفل بالتوحد يمكن أن يصاب الطفل بالتوحد؛ بسبب تعرضه لمعادن ثقيلة، أو سوء امتصاص جسمه لها.

ويمكن أن يكون ابنك مصابًا بالتوحد؛ بسبب عدوى بكتيرية بالأمعاء.

أو بسبب ميكروبات سبحية.

ومن الممكن أن يكون بسبب بكتيريا اسمها «كلوستريديا».

وممكن بسبب عدوى فطرية مثل «الكانديدا».

ومن الممكن أن يكون بسبب اضطراب جيني.

ومن الممكن أن يكون بسبب خلل في إنتاج النواقل العصبية، والذي ينشأ بسبب خلل في «الميثايليشن».

ولذلك فكل نوع من التوحد له طريقة معينة في العلاج.

ويجب أن يخضع مريض التوحد لمتابعة سلوكية مع الصبر، وليس المقارنة مع الأطفال الآخرين.

إذا عُرف السبب؛ فهناك دائمًا الأمل. ­

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