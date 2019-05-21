شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «هواوي»: الحظر الأمريكي لن يؤثر على اتصالات الجيل الخامس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد مؤسس ورئيس شركة هواوي الصينية للتكنولوجيا المحدودة «رين تشنج فيه»، أن القيود الأمريكية لن تؤثر على منتجات الشركة خاصة في قطاع اتصالات الجيل الخامس.

وقال تشنج، في تصريحات الثلاثاء، إنه «في الوقت الحاضر، سيكون للحظر تأثير على منتجات هواوي منخفضة التكنولوجيا»، مشددا في الوقت نفسه على أنه لا ينبغي تقييد هواوي بسبب موقعها الرائد في مجال التكنولوجيا.

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وأضاف: «عملنا هو إفادة البشرية بأسرها.. ومعدات الجيل الخامس من هواوي ستقلل إلى حد كبير تكلفة إنشاء شبكات الاتصالات العالمية»، واستطرد قائلا: «شبكات هواوي للجيل الخامس لن تتأثر، أما فيما يتعلق بتقنية الجيل الخامس لن يتمكن الآخرون من اللحاق بهواوي وقد يستغرقهم هذا عامين أو ثلاثة».

كان مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية وضع هواوي والشركات التابعة لها على «قائمة الكيانات الخاصة»، وهو الأمر الذي من شأنه أن يحد من بيع أو نقل تكنولوجيات الولايات المتحدة إلى الشركة.

يذكر أن واشنطن أعلنت تأجيل بدء تطبيق الحظر على تصدير التكنولوجيا الأمريكية إلى شركة هواوي الصينية العملاقة حتى منتصف أغسطس المقبل، مشيرة إلى الحاجة لإفساح المجال أمام تحديثات البرامج والتزامات أخرى متعلقة بالعقود.