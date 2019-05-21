اوعى تقلق.. تعرف على أهم اسباب الإصابة بالقلق المرضى وأعراضه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الشعور بالقلق إنها عاطفة طبيعية يشعر به جميع البشر ،قد تشعر بالتوتر عند مواجهة مشكلة في العمل ، أو قبل إجراء اختبار ، أو قبل اتخاذ قرار مهم ،ولكن قد يصل الأمر إلى أزمة نفسية واضطرابات القلق تعد من الأمراض العقلية والضيق الذي تسببه يمكن أن يمنعك من الاستمرار في حياتك بشكل طبيعي ،وفقا لما اكده موقع " webmd" . أعراض الإصابة بالقلق المرضى أعراض الإصابة بالقلق المرضى تشترك جميع اضطرابات القلق في بعض الأعراض العامة: الذعر والخوف وعدم الراحة مشاكل النوم عدم القدرة على البقاء هادئًا اليدين أو القدمين باردة العرق الغزيز وخز فى الصدر ضيق في التنفس خفقان القلب جفاف الفم غثيان توتر العضلات Advertisements دوخة أسباب القلق أسباب القلق لا يعرف الباحثون بالضبط ما الذي يسبب اضطرابات القلق مثل غيرها من أشكال الأمراض العقلية ، فهي تنبع من مجموعة من الأشياء ، بما في ذلك التغيرات في الدماغ والإجهاد البيئي ، وحتى الجينات الوراثية. أسباب قد تؤدى للإصابه بالقلق المرضى أسباب قد تؤدى للإصابه بالقلق المرضى وظيفة مرهقة أو بيئة عمل القيادة أو السفر علم الوراثة الانسحاب من المخدرات أو بعض الأدوية الآثار الجانبية لبعض الأدوية التعرص لصدمة الخوف من الأماكن المزدحمة (الخوف من الأماكن المزدحمة أو المفتوحة) والخوف من الأماكن المغلقة (الخوف من الأماكن الصغيرة) بعض الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري والربو

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