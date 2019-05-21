شكرا لقرائتكم خبر عن لزيادة التركيز ونشاط المخ.. تناول الشيكولاته الداكنة وعين الجمل مهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من متوسطي السن الكبار أيضا يعانون من النسيان دون وجود أسباب واضحة، ونجد أن البعض يقولون أن الصيام هو السبب في هذا الأمر، ولكن الحقيقة هي القيام ببعض الأشياء غير الصحية، كتناول الطعام غير الصحي، وأيضا عدم القيام بأي أنشطة نسبب تنشيط المخ.

وخلال هذا التقرير، نتعرف علي أفضل النصائح التي تحافظ علي صحة العقل والمخ، وتعمل علي تنشيطه بكثرة، وذلك وفقا لموقع "WEBMED"، ومنها:

-نوعية الطعام التناول لها دور كبير في جعل المخ نشيط أو كسلان، ولزيادة التركيز، والشعور بنشاط المخ عليك تناول "عين الجمل" يوميا علي الريق، فتناول حفنة يوميا منه تساهم بشكل كبير في التقليل من الشعور بعدم التركيز.

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التركيز

-الشوكولاتة الداكنة تعد من أفضل الأطعمة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي صحة الجسم، والتي تحد من الشعور بالكسل وعدم التركيز، فهي من الأطعمة التي تساهم في زيادة تدفق الدم للمخ.

-ممارسة الرياضة تعمل علي تنشيط خلايا الجسم، وخاصة المخ، ولذا عليك ممارستها يوميا للحد من الشعور بالكسل، وأيضا بعدم التركيز.