شكرا لقرائتكم خبر عن علاج حصوات الحالب بالمنظار وتفتيتها بالصدمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معظم حصوات الكلى صغيرة بما يكفي لتمريرها خلال البول وربما يمكن معالجتها في المنزل، عن طريق تناول المزيد من السوائل كعصير الليمون.

ووفقاً للموقع الطبى البريطاني “NHS” أوضح الباحثون أن حصوات الكلى الصغيرة يمكن أن تكون مؤلمة، رغم أن الألم النتج عنها يستمرعادةً يومين فقط ويختفي عندما يتم إزالة هذه الحصوات.



حصوات الكلى

ولتخفيف الأعراض، قد يوصي طبيبك بما يلي:

شرب الكثير من السوائل طوال اليوم

مسكنات الألم، مثل الإيبوبروفين

حاصرات ألفا (الأدوية التى تساعد في تمرير الحصوات)

قد ينصح بشرب ما يصل إلى 3 لترات من السوائل طوال اليوم، حتى يتم إزالة الحصوات.



حصوات الكلى

نصائح للمساعدة على مرور الحصوات فى البول:

شرب الماء، والابتعاد عن المشروبات مثل الشاي والقهوة اضافة عصير الليمون الطازج إلى الماء تجنب المشروبات الغازية تجنب الكثير من الملح

تأكد من شرب كمية كافية من السوائل، وإذا كان البول مظلماً، فهذا يعني أنك لا تشرب كمية كافية من الماء.

قد ينصح بمواصلة شرب الماء كثيرًا لمنع تكوين حصوات جديدة.

إذا كانت حصوات الكلى تسبب ألمًا شديدًا، فقد يرسل طبيبك إلى المستشفى لإجراء الفحوصات والعلاج.

علاج حصى الكلى الكبيرة

إذا كانت حصوات الكلى لديك كبيرة جدًا بحيث لا يتم نقلها بشكل طبيعي، فعادة ما تتم إزالتها عن طريق الجراحة.



حصوات الكلى

الأنواع الرئيسية للجراحة لإزالة حصوات الكلى هي:

تفتيت الحصى بالصدمة (SWL)

منظار الحالب الجراحى ureteroscopy

منظار الكلى الجراحى (PCNL)

ويعتمد نوع الجراحة على حجم وموقع الحصوات.

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تفتيت الحصى بالصدمة (SWL)

يتضمن SWL استخدام الموجات فوق الصوتية (الموجات الصوتية عالية التردد) لتحديد مكان وجود حصى الكلى.

ثم يتم إرسال موجات صدمة الموجات فوق الصوتية إلى الحصى من الآلة لتقسيمها إلى أجزاء أصغر بحيث يمكن تمريرها في البول.

ويمكن أن يكون SWL شكلاً غير مريح من العلاج ، لذلك يتم إجراؤه عادة بعد إعطاء دواء مسكن للألم.

قد تحتاج إلى أكثرمن جلسة واحدة من دورات SWL لعلاج حصوات الكلى بنجاح.

منظار الحالب الجراحى ureteroscopy

يتضمن تنظير الحالب تمرير منظار طويل نحيف يسمى منظار الحالب من خلال أنبوب البول الذي يمر في طريقه للخروج من الجسم (مجرى البول) وفي المثانة.

وينتقل بعد ذلك إلى الحالب، الذي يربط المثانة بكليتك.

قد يحاول الجراح إما إزالة الحصى بلطف باستخدام أداة أخرى، أو قد يستخدم طاقة الليزر لتقسيمها إلى قطع صغيرة بحيث يمكن نقلها بشكل طبيعي في البول.

ويتم إجراء فحص الرحم تحت التخدير العام ، حيث تكون نائماً.

منظار الكلى الجراحى (PCNL)

منظار الكلى الجراحى (PCNL) ينطوي على استخدام أداة تلسكوبية رقيقة تسمى nephroscope.

يتم إجراء شق صغير في ظهرك ويتم تمرير المنظار خلاله وفي كليتك، ويتم سحب الحصى أو تقطيعها إلى أجزاء أصغر باستخدام الليزرأوالطاقة الهوائية.

ويتم PCNL دائما تحت التخدير العام.