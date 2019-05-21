شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس «هواوي»: أمريكا «تسيء تقدير قوة شركتنا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مؤسس شركة «هواوي» الصينية، رين جينغفي، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تقلل من شأن شركته، وإن خططها المتعلقة بشبكات الجيل الخامس لم تتأثر وسط محاولات واشنطن.

أضاف «رين» في مقابلة مع وسائل إعلام صينية رسمية: «الممارسة الحالية للسياسيين الأمريكيين تسيء تقدير قوتنا»، مضيفا أن شركته «لا يمكن عزلها» عن العالم.