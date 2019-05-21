مزايا الارتباط برجل يكبرك في السن

يعتبر العثور على شريك حياة مناسب، يتمتع بالنضج العاطفي أمر صعب، إلا أن بعض النساء يفضلن الارتباط برجل يكبرهن سناً لأنهن يرغبن في الحصول على حياة زوجية مع رجل يتسم بالحكمة والاتزان والخبرة.

وقد أورد موقع "بي إس آي لوف يو" الإلكتروني، الإيجابيات التالية التي يمكن أن تحصل عليها المرأة من الزواج من رجل يكبرها في السن:

1- التواصل المنفتح

عندما يتقدم الشاب في السن، يصبح أكثر نضجاً، وتتبلور مشاعره بعيداً عن الأمور الغريزية، ويتحلى بالصراحة والصدق في مشاعره ويغدو أكثر انفتاحاً وشفافية في التواصل مع زوجته.

2- التشجيع على قبول الذات

بما أن الأشخاص الأكبر سناً يتحلون بالنضج والخبرة، فإن المقدرة على تقبل الذات وتقبل الآخرين كما هم، تتطور بشكل واضح. كما يعمل الرجل الناضج على تشجيع زوجته على قبول ذاتها واحترامها لنفسها بغض النظر عن مظهرها أو السمات التي تفتقر إليها.

3-المزيد من الصبر

يعتمد الرجل الناضج في حل المشكلات والتفاعل مع معطيات الحياة ومعضلاتها، على الصبر والمثابرة، وعدم التسرع، وذلك لأن خبرته الحياتية وفّرت له أرضية مناسبة ليكون صبوراً في التعامل مع أي محنة يواجهها في حياته، وهذا بالطبع ينعكس إيجاباً على علاقتة الزوجية.

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4- الأفكار الناضجة

يوفر الارتباط برجل ناضج فرصة ذهبية للمرأة لتستقي أفكارها، وتتعلم المزيد من الخبرات من زوجها، إضافة إلى أنها تحاول أن تتماشى مع طريقة تفكيرة وتكتسب مهارات جديدة بهذه الطريقة مع مرور الوقت.

5- هو أكثر استقراراً

هذه ليست قاعدة لكل رجل كبير في السن. ولكن بصفة عامة، إذا كنت مرتبطة بشخص يكبرك سناً، فلا بد وأنه أكثر استقراراً ولديه مستوى من الاتساق في حياته. وهذا يعود بالنفع على علاقتك به، ويساهم في شعورك بالاستقرار والسكينة.

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