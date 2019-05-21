5 أسباب جوهرية تؤدي إلى الإضرار بالبشرة

تواجه الكثير من النساء مشكلة البشرة المتضررة والتي تضفي عليهن مظهراً جافاً وباهتا، دون أن يعلمن بالأسباب الكامنة وراء هذه الأعراض.

ومن هذا المنطلق أوردت صحيفة "تايمز أوف إنديا" على موقعها الإلكتروني، 5 أسباب تؤدي إلى الإضرار بالبشرة، على النحو التالي:

1- خلايا الجلد الميتة

أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل البشرة باهتة هو خلايا الجلد الميتة. يمكن أن يجعل تراكم الجلد الميت وجهك رمادياً وباهتاً على مر السنين. ويكمن حل هذه المشكلة في عملية تقشير البشرة مرة أو مرتين في الأسبوع.

2- جفاف البشرة

يعتبر الجفاف أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى الإضرار بالبشرة، ولتفادي هذه المشكلة يُنصح بشرب الكثير من الماء لإبقاء الجسم رطباً، إضافة إلى القيام بترطيب الوجه كل صباح ومساء.

3- أشعة الشمس

إن أسوأ ضرر يمكن أن تواجهه بشرتك هو أشعة الشمس، ابتداء من البقع الداكنة إلى فرط تصبّغ الجلد، وبما أنه من المستحيل تجنب الشمس فإن أفضل شيء يمكن القيام به هو وضع واق شمسي بشكل يومي، إضافة إلى تعزيز الكولاجين الضروري لنضارة البشرة باستخدام منتجات تحتوي على الريتينول تحت إشراف طبيب مختص.

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4- التلوث

يحطم التلوث الكولاجين في البشرة، وهذا يؤدي إلى تفاوت في لونها، لذا ينصح بغسل الوجه عدة مرات في اليوم لحمايته من التلوث.

5- الإجهاد النفسي

يمكن أن يكون للإجهاد تأثير على بشرتك. عندما يزداد هرمون التوتر، يتدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية وليس إلى الوجه. يمكن أن يكون هذا أحد الأسباب التي تؤدي إلى شحوب البشرة. وللتخلص من هذه المشكلة يمكن تدليك البشرة بلطف أثناء تنظيفها وترطيبه، فهذا سيساعد على تحفيز تدفق الدم وجعل بشرتك تبدو مشرقة.

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