٥ طرق فعّالة للعناية بفروة الرأس وصحة الشعر

قدّمت مجموعة من الخبراء وأطباء الأمراض الجلدية البريطانيين ٥ طرق فعّالة للعناية بفروة الرأس، بدايةً من غسل الشعر بالشامبو بشكل صحيح وانتهاء إلى اختيار الفرشاة المناسبة لتمشيطه.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن الخبراء الطرق كما يلي:

١- التنظيف بشكل صحيح

إن فروة الرأس هي ببساطة جلد؛ لذا تعرق وتفرز الزيت وتتخلص من خلايا البشرة الميتة.

ويمثّل الشامبو الخطوة الأولى للحفاظ على صحة الفروة، إذ يجب غسل الرأس حال استخدام كثير من منتجات الشعر أو التعرّق، على الأقل كل 3 أيام، ومن المحتمل أن يتسبّب ذلك في حكة، وقد تؤدي الفروة غير النظيفة إلى تساقط الشعر.

٢- معالجة قشرة الرأس

إذا لاحظت أن فروة رأسك ضعيفة، فإن الحل الأول يكمن في استخدام شامبو قشرة الرأس، ويُنصَح بالبحث عن واحد يحتوي على حمض "الساليسيليك" أو "بيريثيون الزنك"، ويجب استخدامه لمدة شهر على الأقل.

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ويُنصَح بالشامبو مرتين، كما يُترَك المنتج لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق في المرة الأولى قبل الشطف، وإذا كان استخدام شامبو معيّن لا يعمل يجب طلب مشورة الخبراء.

٣- الحماية من الشمس

يمكن أن تحترق فروة الرأس بسهولة تحت أشعة الشمس الساطعة، خاصة إذا كان الشعر رقيقاً أو رفيعاً للغاية، وبالنسبة إلى أولئك الذين لديهم شعر رقيق يُنصح بوضع واقٍ من الشمس أو ارتداء قبعة.

٤- التصفيف البسيط

التسريحات الضيقة مثل الضفائر الصغيرة التي يُعتَقد على نطاق واسع أنها "وقائية" ولا تحتاج لعناية كبيرة، يمكن أن تُسِّبب تساقط الشعر بشدة، فغالبًا ما تُترك هذه التسريحات لعدة أسابيع في كل مرة، ما يساهم في تدهور صحة فروة الرأس، كما أن الضغط المستمر على بصيلات الشعر قد يؤدي إلى حدوث ثعلبة.

٥- اختيار الفرشاة الصحيحة

ممنوع استخدام الفرش ذات المشابك المعدنية أو الشعيرات، إذ إن الفرشاة ذات الشعر الخشن الطبيعي أو ذات الشوكات البلاستيكية مرنة وأكثر نعومة على فروة الرأس.

وبالنسبة لمن يحتاجون إلى مزيد من العناية، هناك خيارات كفرش "السيليكون" المُصمَّمة حتى تكون لطيفة على الشعر مثل تفريشه بالأصابع.