دراسة: المكمّلات الغنية بالفيتامينات تصيب النساء بكسور الفخذ

أكدت دراسة أمريكية أن النساء كبار السن، اللاتي يتناولن مكمّلات غذائية تحتوي جرعات عالية من فيتامين "ب 6" و"ب 12"، تزيد لديهن احتمالات الإصابة بكسور في الفخذ مقارنةً بغيرهن.

وأشار الباحثون في دورية "جاما نيتورك أوبن" إلى أن دراسات سابقة ربطت بين تناول "ب 6" و"ب 12" وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب، لكنّ نتائج أبحاث أخرى جاءت متضاربة، إذ ربطتهما بإصابة البالغين الأكبر سناً بالكسور.

وتوصي الإرشادات الغذائية المتّبعة حالياً في الولايات المتحدة، بتناول النساء اللاتي تزيد أعمارهن على 50 عاماً، 1.5 مليجرام يومياً من "ب 6"، أما الأصغر عمراً فالكمية المطلوبة تبلغ 2.4 مليجرام يومياً.

ولإجراء الدراسة الحالية، تتبّع الباحثون قرابة 76 ألف ممرّضة في الولايات المتحدة، لمدة متوسطها 21 عاماً، وأجروا مسحاً تفصيلياً على أنظمتهن الغذائية كل 4 أعوام.

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وكانت كل المشاركات ضمن التجربة تتناولن كميةً من نوعيْ الفيتامين والمكمّلات الغذائية تفوق الكمية المُوصَى بها.

وتعرَّضت نحو 2300 امرأة لكسور في الفخذ، كما أُصِيب نصفهن بها قبل بلوغهن الـ46 من العمر.

وزادت احتمالات الإصابة بتلك الكسور لدى من تناولن أعلى كمية من نوعي الفيتامين بنسبة 47%، مقارنةً بمن تناولن أقل كمية.

وقال الدكتور هاكون ماير من جامعة أوسلو في النرويج، كبير الباحثين في الدراسة: "كثير من الناس يتناولون المكمّلات الغذائية دون مؤشرات واضحة، خصوصاً التي تحتوي على جرعات عالية من الفيتامين، فهي متاحة في الصيدليات وعبر الإنترنت".

وتابع: "النتائج التي توصّلنا إليها تؤكد مع تقارير أخرى أن الإفراط في تعاطي المكمّلات الغنية بالفيتامين قد يؤدي إلى نتائج عكسية غير متوقعة".